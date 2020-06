Sella Giudicarie, bocciata la proposta di ridurre le aliquote. Ivan Bazzoli: «Siamo sconcertati»

Una comunità unita si costruisce unendo le forze e non frammentandosi al proprio interno. Da questo nasce “Futuro Insieme” il nuovo gruppo nato dall’unione delle 2 compagini prima capitanate da Raffaele Armani e Ivan Bazzoli, con quest’ultimo candidato Sindaco alla prossima tornata elettorale.

Gruppi che si son rivelati molto propositivi negli ultimi 4 anni, con numerosi progetti portati in Comune ma quasi sempre rigettati purtroppo dalla maggioranza.

Come il progetto consegnato nel 2018 sul Forte Larino, la sistemazione dei parcogiochi e dei marciapiedi comunali, il bando per ex canonica di Lardaro e per finire con il progetto-pacchetto post-covid con la richiesta della riduzione delle aliquote a carico dei contribuenti ( IMIS, acquedotto e fognature ) e la sospensione degli affitti.

«Ci fa quindi rimanere sconcertati quando il Sindaco dichiara che l’avanzo d’amministrazione appena approvato di 6,5 milioni di euro (2° in Trentino con circa 2200 euro pro capite ) risulta un tesoretto da tenere da parte – spiega lo stesso Bazzoli (nella foto) – quasi come dichiarasse che nel nostro Comune tutto funzionasse e fossimo il fiore all’occhiello della Valle. Ricordiamo che abbiamo decine di progetti nemmeno iniziati , seppure li avessero promessi in questi anni; basta ricordare il Forte Larino, gli svincoli a sud e nord di Lardaro, l’illuminazione della nuova zona residenziale, il bando per la ex canonica a Lardaro, il parcheggio a Fontanedo, la sistemazione del centro storico di Roncone, il progetto lago, il campo sportivo di Roncone, la zona Fiana, l’ampliamento dell’asilo nido, casa Sembenotti, il campo sportivo di Breguzzo, il parcheggio dietro l’ex cimitero. E fa rimanere allibiti quando dichiara che le minoranze stanno a 0 con i fatti. Ricordiamo a lui, perché pare non saperlo, che è lui il Sindaco e sarebbe il suo lavoro “fare” le cose. Noi proponiamo e rendiamo chiaro a tutti che “avanzare” 6 milioni di euro non è ben amministrare, ma non fare niente».

Ultima goccia a far traboccare il vaso è stata la bocciatura in Consiglio della proposta di riduzione delle aliquote, «sicuramente per farla passare come una propria idea alla prossima seduta – incalza Bazzoli – davvero la sua smania di protagonismo deve superare la necessità della gente di vedere riconoscere delle agevolazioni per i mesi difficili appena passati?» – si chiede ancora il candidato sindaco di Futuro Insieme.

«Forse, semplicemente, parlava di sé stesso quando menzionava “ fatti 0 “ in 4 anni di legislatura. Il gruppo “Futuro Insieme “ è qua, – conclude Bazzoli – pronto e carico per dare il proprio sostegno ai cittadini , con passione, progetti, idee chiare e tanta voglia di portare Sella Giudicarie al lustro di cui ha bisogno».