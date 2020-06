Ruffrè-Mendola, all’asta la Baita Regola Longia

Il Comune di Ruffrè-Mendola ha indetto un’asta pubblica per la vendita della Baita Regola Longia, di proprietà comunale, e di circa 700 metri quadrati di terreno.

La baita è raggiungibile in 5 minuti di auto percorrendo una strada forestale che si sviluppa dalla strada statale 42 in località Paradiso, a 3 chilometri dal Passo Mendola. La strada è in buono stato ed è percorribile con una vettura normale.

La struttura si trova su un rilevato in falso piano, in una zona al confine tra praterie e zona boscata, ben inserita nel contesto e protetta anteriormente da alcune piante ad alto fusto che consentono comunque un ottimo irraggiamento sul fronte sud. È immersa in un ambiente montano caratterizzato dal verde e dalla tranquillità.

La baita risulta composta da un locale cucina con lavello, stufa a legna e tavolo con sedie, un locale bagno con wc e lavandino e una stanza da letto.

L’impianto di riscaldamento è caratterizzato dalla stufa a legna, opportunamente collegata alla canna fumaria esterna, ed è presente l’impianto elettrico con quadro interno e presa di collegamento del generatore elettrico esterno, posta nell’angolo a nordest. È possibile implementare impianto elettrico con un impianto fotovoltaico sul tetto.

La baita risulta caratterizzata da zoccolo in pietra calcarea a corsi regolari e parte superiore delle pareti in block-bau di larice, la copertura è in legno massiccio di larice, coibentata e con manto in lamiera zinco-titanio. I divisori interni sono in tramezze di poroton intonacate e per il bagno è presente rivestimento in piastrelle.

Il pavimento risulta piastrellato con piastrelle antigelive posate su massetto e vespaio areato inferiore in modo da garantire salubrità agli ambienti.

Come si può vedere in foto, all’esterno è presente un porticato coperto con pavimentazione in cemento e a lato la predisposizione per un barbecue realizzato in muratura con pietra calcarea.

Il prezzo a base d’asta è di 130 mila euro, con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione determinata dal prezzo più alto in aumento di un importo minimo di 2 mila euro rispetto al prezzo a base d’asta.

Il bando completo (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Ruffrè-Mendola (http://www.comune.ruffre.tn.it/) e può essere richiesto all’Ufficio Segreteria, anche via pec all’indirizzo comune@pec.comune.ruffremendola.tn.it o mediante e-mail scrivendo a segretario@ruffremendola.it

I termini per la presentazione dell’offerta sono fissati alle 12 di martedì 14 luglio 2020. Le operazioni di gara si svolgeranno lo stesso giorno con inizio alle 14 in seduta pubblica nella sala della giunta al 1° piano degli uffici comunali.