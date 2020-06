Quando l’orso aggredisce l’uomo viene sempre abbattuto: Daniza e KJ2 i casi più famosi

Prima dell’aggressione di ieri (qui l’articolo) erano tre anni che in Trentino non erano segnalate aggressioni di orsi nei confronti dell’uomo. Le orse Daniza e KJ2 tra il 2014 e il 2017 avevano compiuto tre aggressioni ed entrambe erano state poi abbattute.

Il caso dell’orsa Daniza fu il più famoso e quello che suscitò più proteste. Era la mattina di Ferragosto del 2014 quando il 38 enne Daniele Maturi stava passeggiando nei boschi sopra Pinzolo e si ritrovò faccia a faccia con Daniza e i suoi cuccioli.

L’uomo venne aggredito e riportò ferite alla schiena e a una gamba. Si decise quindi di andare alla caccia dell’orsa e catturarla.

Pubblicità Pubblicità

Daniza venne trovata i primi di settembre ma morì a causa dell’anestesia fatta per catturarla. L’evento fece scattare forti proteste da parte degli animalisti di tutta Italia che per anni hanno protestato contro la sua morte.

Dal quel momento in poi si decise di nominare gli orsi con un’anonima e meno affettuosa sigla, piuttosto che con un nome vero e proprio.

L’orsa KJ2 invece, prima di essere catturata, aveva compiuto ben due aggressioni. La prima avvenne nel giugno del 2015.

Il 30 maggio del 2015 toccò a Marco Zadra vedersela brutta nei boschi di Zambana.

Era il 10 giugno quando invece verso le 17 e 30 Wladimir Molinari, 45 anni, (foto) stava passeggiando nei dintorni di Cadine e dopo un paio di chilometri si ritrovò a tu per tu con l’orsa.

L’uomo finì all’ospedale e affermò che l’animale volesse ucciderlo. Disse di essere vivo per miracolo.

Dopo tale l’episodio si decise che l’orsa dovesse essere catturata e radiocontrollata. Nell’ottobre del 2015, visto l’imminente letargo, era stata lasciata andare ma comunque radiocontrollata.

Al risveglio, nella primavera del 2016, l’orsa era riuscita a liberarsi del collare e un anno più tardi si rese protagonista di un’altra aggressione.

Era il 22 luglio del 2017 quando Angelo Metlicovec, 69 anni, stava passeggiando sulla strada che collega Terlago con i laghi di Lamar e all’improvviso venne attaccato da KJ2, che lo colpì al braccio e ad entrambe le gambe.

Anche l’uomo affermò che l’orsa volesse ucciderlo, e di essere vivo solo grazie al suo cane, che abbaiando fece sì che l’animale se ne andasse.

Due giorni più tardi Ugo Rossi firmò un’ordinanza in cui si decise per la cattura e l’uccisione. Il 13 agosto del 2017 l’orsa fu individuata dai forestali sul Monte Bondone e venne quindi uccisa.

L’argomento fin dall’inizio ha diviso la comunità trentina in due ben distinte fazioni: gli animalisti che ritengono che gli orsi debbano proliferare in Trentino anche a scapito dei rischi che corrono i residenti ed invece chi ritiene di essere danneggiato dalla loro presenza ritenuta ora, visto l’alto numero, rischiosa non solo per i residenti ma anche per i turisti e soprattutto per gli allevatori che spesso hanno visto l’orso uccidere i propri animali.

I plantigradi in tempo di lockdown si sono pericolosamente avvicinati ai centri abitati. Il caso di Calliano, dove un orso ha tentato di entrare in casa di una coppia per poi scendere e fuggire dalla terrazza è stato in tal senso piuttosto eclatante