Mauro Giacca dona una Renault Kangoo all’associazione «Le ali della coccinella»

«Oggi è una giornata piena di sole e di solidarietà, quella vera quella che ti prende il cuore. Alle volte ci sono delle persone che si trasformano in angeli.»

L’angelo in questione citato dalla presidente della cooperativa le ali della Coccinella Annalisa Ravagni è il presidente del Trento Mauro Giacca che nella giornata di ieri ha donato all’associazione una Renault Kangoo che servirà per trasportare gli anziani in difficoltà per motivi sanitari o a domicilio soli, «perché ricordiamo che la nostra associazione si basa tutta sul volontariato e sulla solidarietà. Vorrei ringraziare Mauro Giacca della ditta Giacca srl per il sostegno e per questo automezzo indispensabile per la nostra associazione le ali della coccinella. Questo gesto meraviglioso, da il senso della vita ai nostri utenti anziani che accogliamo sempre con un gran sorriso.» – precisa Annalisa Ravagni