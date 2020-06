In Trentino 850 acquedotti e 19,5 miliardi di metri cubi di acqua: domani il convegno

“ What’s acqua” inizierà domani pomeriggio alle 16 col webinar introduttivo a «Whats acqua», che vedrà i saluti istituzionali del vicepresidente Mario Tonina e i contributi tecnici del dirigente generale di Aprie Laura Boschini, del dirigente di Appa Claudio Ferrari, nonché di Franco Pocher, Roberto Lunardelli e Paola Pergher di Aprie.

Annualmente in Trentino sono a disposizione 19,5 miliardi di metri cubi di acqua, ma solo l’1,6% è destinato ad uso civile, mentre il 90% è ad uso idroelettrico. 850 sono gli acquedotti pubblici, 1990 le opere di captazione, 1460 i serbatoi per un totale di 2100 chilometri di tubature.

I numeri dell’acqua in Trentino proseguono con 122 Comuni Gestori, 6 aziende di gestione. «In questo 2020, l’Aprie sta lavorando per il rinnovo delle concessioni per gli acquedotti pubblici – spiega l’assessore all’ambiente Tonina -. Al tavolo di lavoro è assegnato l’importante ruolo di condivisione delle conoscenze disponibili, dello scambio di buone pratiche e di raccolta di problematiche e proposte per la definizione di indirizzi e azioni possibili per l’efficientamento e la razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile. Per ragionare tutti insieme, realtà coinvolte e pubblica amministrazione, su come valorizzare al meglio il sistema acquedottistico trentino, è nata l’idea di questo evento, condotto con metodi partecipativi che ci aiuterà sicuramente a migliorare questa straordinaria ricchezza del nostro territorio».

Pubblicità Pubblicità

Il 99,5% della popolazione è servita da acquedotto pubblico, mentre lo 0,5% da acquedotto privato (si tratta di circa 3.000 persone), 0,6 euro/mc è la tariffa media provinciale per l’acqua potabile, 1,3 euro/mc se si includono i servizi di fognatura e depurazione. Dal punto di vista della risorsa idrica quindi il sistema trentino è di alta qualità e tutta la popolazione ha accesso all’acqua potabile grazie a un servizio di distribuzione capillare.

Vi è poi un’ampia disponibilità della risorsa, eccesso alcune situazioni localizzate, e un monitoraggio costante curato dall’Azienda sanitaria. Fra le criticità i fenomeni meteo estremi che si sono acutizzati negli ultimi anni stanno aumentando la vulnerabilità delle fonti di alimentazione, inoltre il sistema composto da un elevato numero di acquedotti, e dunque da frammentazione, evidenzia margini di miglioramento, oltre alla necessità di investimenti per l’ammodernamento per circa il 50% degli acquedotti.

“Whats-acqua?” inizierà quindi mercoledì 24 giugno alle 16 con il webinar introduttivo, nel quale verrà presentato il sistema acquedottistico trentino e introdotti obiettivi e temi oggetto del confronto. Al termine del webinar si raccoglieranno le iscrizioni ai 4 tavoli strategici che verranno trattati durante un workshop partecipativo in programma lunedì 6 luglio 2020 a partire dalle 14.30. Amministratori, gestori, tecnici, mondo della ricerca ed associazioni, si confronteranno, assieme ai tecnici Aprie, il 6 luglio su come rendere più efficiente il sistema degli acquedotti potabili. Nel dettaglio si analizzeranno: le concessioni della risorsa idrica per uso potabile, il sistema delle fonti di approvvigionamento, il sistema delle reti di distribuzione e le tariffe ed i costi di investimento.

Info – Per iscriversi all’evento è necessario inviare una mail a: osi@provincia.tn.it; l’iniziativa è rivolta ai portatori di interesse e ai referenti delle realtà coinvolte.