Comune: colpo di mano della maggioranza ai danni del centro destra

Con un colpo di mano la maggioranza di centro sinistra ha privato le minoranze del proprio revisore dei conti, carica prevista dallo Statuto.

In considerazione dell’esito delle votazioni, il vice presidente del Consiglio Vittorio Bridi presenterà un ricorso urgente a difesa del diritto delle minoranze.

Di seguito riportiamo la dura dichiarazione di Vittorio Bridi rilasciata al termine della della seduta nella tarda serata di ieri: “ Come ho dichiarato in aula ribadisco che nella mia lunga attività consiliare, mai era avvenuto che la volontà palese delle minoranze, venisse sbeffeggiata e irrisa dalla maggioranza che complice il voto segreto e di una finta minoranza degli ex fuoriusciti, come InMovimento e Gruppo Misto, orchestrato dal presidente Panizza e presumibilmente anche da Onda Civica hanno votato un loro rappresentate, che sicuramente non è in quota centrodestra Quindi per i prossimi tre anni, non avremo un revisore dei conti di minoranza come lo prevede la norma e lo statuto Come annunciato in aula, abbiamo chiesto il ritiro della delibera, ma presenteremo ricorso e chiederemo una verifica di questa votazione che definire amorale e indegna è ancora poco. Il nome proposto dalle minoranze , non ha raggiunto una maggioranza con 9 preferenze, mentre il revisore uscito dal voto segreto, senza essere proposto ha avuto 11 preferenze. Entrambi finiscono per essere espressione sempre della maggioranza e come già annunciato in aula, intendiamo presentare, anche come vice presidente del consiglio, un ricorso urgente contro questa delibera che non tutela le minoranze.”

Aiutata in questo da chi dovrebbe essere passato all’opposizione e che invece in prossimità delle elezioni comunali, sta rientrando nei ranghi abbandonando il gioco di facciata.

Le minoranze hanno anche presentato oltre 1.364 emendamenti alla delibera sull’assestamento di bilancio presentata nel pomeriggio di ieri dall’assessore competente Italo Gilmozzi.