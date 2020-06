Campodenno, continuano le segnalazioni (e i video) dell’orso. La preoccupazione del sindaco Biada: «Ormai si può incontrarlo a tutte le ore del giorno e della notte»

«Ormai si può incontrare l’orso nei paesi a tutte le ore. Mi arrivano filmati la mattina, la sera, di giorno e di notte, che testimoniano la sua presenza nel mio Comune».

Il sindaco di Campodenno Daniele Biada è preoccupato per la situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi, con l’orso che continua a gironzolare per i paesi del suo Comune (in particolare a Lover) facendo danni, razzia di api e di miele e scorpacciate di ciliegie.

L’aggressione di ieri sera sul Monte Peller, che ha visto protagonisti, loro malgrado, Fabio e Christian Misseroni di Cles, ha fatto suonare ancora più forte il campanello d’allarme.

«Molte persone mi contattano per sapere se possono passeggiare lungo il Dolomiti di Brenta Bike o il Cammino Jacopo d’Anaunia, oppure percorrere sentieri di montagna in bicicletta – continua Biada –. Altre si lamentano perché non se la sentono più di andare in giro per paura di incontrare l’orso».

In mattinata il sindaco di Campodenno ha ricevuto parecchie chiamate e diversi messaggi da persone che vogliono essere rassicurate.

«A chi mi chiama per chiedermi se sono sicure se camminano nel bosco, per coscienza mi sento di consigliare di passeggiare nelle zone più antropizzate, ma non è un bel messaggio – spiega il primo cittadino –. Abbiamo speso energie e risorse economiche per valorizzare i percorsi dei nostri boschi e lungo i “lez” per poter ammirare i paesaggi che contraddistinguono il nostro territorio».

«Qualche anno fa abbiamo individuato, con l’aiuto della Comunità di Valle, cinque percorsi family che attraversano le frazioni percorrendo stradine secondarie e dimenticate per valorizzare la nostra storia – conclude Biada –. Ora è avvilente vedere la gente che cammina da un paese all’altro percorrendo la strada provinciale, priva di marciapiede, per paura di incontrare l’orso».

