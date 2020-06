Aperture scuola infanzia: «Necessaria una riorganizzazione del servizio offerto ai minori»

Gabriella Maffioletti incontra una delegazione di maestre della scuola dell’infanzia che all’apertura delle scuole d’infanzia avvenuta il 18 giugno volevano far conoscere quali siano le avversità e le criticità con cui oggi si apriva un servizio di custodia infanzia nel periodo post Covid.

Nel confronto con l’esponente di Forza Italia la portavoce di questa categoria, con al suo attivo 30 anni lavorativi, ha chiarito come «si rischi di svilire una loro professionalità (servono 5 anni di laurea per essere idonei) che per le misure restrittive della pandemia vede la loro categoria (sono ca. 500 maestre che lavorano nelle varie scuole) ridotta a ruolo di baby sitteraggio e con la totale responsabilità della riorganizzazione interna sia degli spazi (compreso il fatto che loro hanno dovuto spostare anche il mobilio ed il materiale didattico) che della pianificazione delle attività di intrattenimento piccoli».

Ma c’è anche un altro aspetto grave insistono le maestre: «il fatto che sia stato loro imposto di prolungare il periodo lavorativo quando il loro contratto di lavoro prevede il fine lavoro a fine giugno. Naturalmente su questo aspetto fondamentale che riveste la tutela del diritto delle tutele dei lavoratori le stesse rappresentanti con le quali ho avuto modo di interagire hanno promesso di dare incarico ad un legale esperto in diritto del lavoro per verificare la congruità della misura adottata con deliberazione provinciale ad hoc.» – osserva Gabriella Maffioletti

E ancora: «Dal confronto emerge anche chiara intenzione di aprire a tutti i costi dato che i protocolli attuativi posti in essere a livello provinciale, è bene dirlo, non sono a detta delle stesse parti sociali che li dovrebbero attuare praticabili. Significativo inoltre chiarire come questo genere di servizio in realtà non sia neanche qualitativamente apprezzabile in quanto i bambini per rispettare il distanziamento sociale il bambino gioca da solo e non può in alcun modo socializzare neanche con il suo amichetto del cuore. Una scuola di infanzia pertanto totalmente svuotata di tutto quell’aspetto sociale e di formazione che passa attraverso il gioco a quell’età e alla acquisizione di tutta una serie di criteri importanti quali appunto la possibilità del contatto fisico. oggi impedito nei luoghi chiusi. Le maestre chiedono una rivisitazione del metodo ed un confronto con chi poi opera nei vari settori, confronto».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre stigmatizzato come si sia arrivati a questo genere di apertura scolastica solo negli ultimi dieci giorni precedenti il 18 giugno, (facendo fare 3 corsi preparatori on line con attestato finale) la cui validità finale in termini di praticabilità – secondo le maestre – ha lasciato molti interrogativi al seguito.

«Forza Italia – ribatte Maffioletti – vuole essere al fianco di questa categoria di lavoratrici e dei genitori che hanno diritto a luoghi e presidi diversificati ( vedi possibilità di vouchers per affidare custodia figli ad una baby sitter privata, fattorie didattiche, spazi aperti etc.) Nei prossimi giorni presenteremo in consiglio provinciale una question time a tema per chiedere all’Assessorato competente di rivedere protocolli attuativi e linee guida interne al servizio.»