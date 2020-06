WorldCitizen Lab, prospettive di cittadinanza globale: «I piani paesaggistici non possono essere pensati dai tecnici»

Importante confronto mercoledì 24 giugno a partire dalle 17 in modalità live streaming “WorldCitizen Lab, prospettive di cittadinanza globale”, organizzato dall’Associazione Nadir Onlus Trento, per promuovere il concetto di educazione alla cittadinanza globale con riferimento agli obiettivi previsti dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Si potrà seguire l’evento sulle pagine Facebook e Youtube @worldcitizenlab che vedrà coinvolti ospiti di spicco quali: Enrico Giovannini, Johnny Dotti, Eleonora Vlach e Andrea Bianchi.

Il ragionamento di fondo sarà quello delle comunità inclusive, sostenibili, sicure e durature, in sintesi abitabilità urbana.

Con pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti si parlerà del significato per gli essere umani di abitare un luogo. Un concetto stravolto dal lockdown che ha fatto diventare le abitazioni luoghi di lavoro, ma anche asili e scuole.

Per Dotti è necessario tornare ad abitare le piazze, paesi e quartieri e da qui visioni urbanistiche aperte: “I piani paesaggistici di Comuni e Regioni non possono essere pensati unicamente dai tecnici. Il rapporto tra spazio pubblico e privato va visto sotto forma dell’abitare e non può esserci solo la funzione estetica o funzionale.”