Raccolta funghi, le disposizioni del Comune di Borgo d’Anaunia

Il Comune di Borgo d’Anaunia ha emanato delle disposizioni riguardanti la raccolta funghi per l’anno in corso nel Comune catastale di Castelfondo.

In attesa di una precisa definizione delle modalità di versamento per la raccolta funghi 2020, provvisoriamente le operazioni da seguire saranno due: prima bisognerà effettuare il bonifico indicando nella causale la dicitura “tassa per la raccolta funghi per il/i giorno/i…” e le generalità, complete di indirizzo, del versante dell’importo relativo al periodo di raccolta; si dovrà poi inviare un’e-mail all’indirizzo comunale comune@borgodanaunia.it la ricevuta del versamento.

L’Iban per effettuare il bonifico è IT68N0820034830000000047671.

Le tariffe, invece, sono le seguenti: 15 euro per un periodo di raccolta di 1 giorno, 20 euro per 3 giorni, 30 euro per 1 settimana, 40 euro per 2 settimane, 60 euro per 1 mese, 120 euro per 90 giorni, 200 euro per 180 giorni.

