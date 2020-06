Lunghe file di auto per uscire dalla Busa nella prima domenica d’estate

Nella prima domenica d’estate il sole ha riportato turisti sulle spiagge dell’Alto Garda.

Nel classico ritorno del tardo pomeriggio di fine weekend, la strada che porta a Nago fino a passo San Giovanni, ha registrato un incolonnamento di auto che si muovevano a passo d’uomo.

In effetti la viabilità tra Riva e Torbole è tutta cambiata con l’introduzione della corsia per pedoni e biciclette nel tratto delle Gallerie per i lavori dovuti alla frana, e il senso unico in entrata a Riva del Garda.

Il dato positivo è che il flusso di auto testimonia una ripresa turistica, che fa ben sperare, anche in attesa dell’eventuale apertura dei supermercati nelle prossime domeniche.

L’estate è voglia di sport sul lago, di sole, di passeggiate, gelati e bike. Per cui è quasi inevitabile l’assalto alla Busa nei fine settimana.

Il dato negativo è della lentezza nel percorrere il tratto in uscita verso Nago e passo San Giovanni. I lavori della Galleria all’imbocco del passo stanno procedendo in fretta.

Al termine i problemi di traffico si ridimensioneranno.

Certo è, che quello del transito verso il Torbole e Riva del Garda, è sempre stato un problema da risolvere. C’è chi auspicava anche il ripristino della vecchia tratta ferroviaria.

L’idea è suggestiva, e come attrazione turistica potrebbe anche essere una soluzione lungimirante. Ormai tutto quello che tende a togliere automobili dalle strade è ben gradito, soprattutto per la questione ecologica. Preservare il territorio dall’inquinamento garantisce la sostenibilità dell’ecosistema gardesano.

Adesso si guarda ai prossimi weekend cercando soluzioni per evitare incolonnamenti verso il lago, sia in entrata che in uscita. Per dare così un segnale di efficienza nella gestione della viabilità.