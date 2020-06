Bonus bici: ulteriore integrazione di oltre 95 mila euro per Arco e Riva del Garda

Sono circa 2000 le nuove biciclette in circolazione, di cui il 98% elettriche, in conseguenza del bonus bici provinciale, per il quale la Provincia ha stanziato un milione di euro.

La ricaduta sul settore, considerato lo stanziamento della Giunta provinciale e la spesa dei cittadini è pari a circa 3,6 milioni di euro.

L’incentivo, fissato nel 50% della spesa, fino ad un massimo di 600 euro per le bici a pedalata assistita, cargobike e pieghevoli e 100 euro per le bici tradizionali, era riferito ai residenti nei comuni trentini con più di 15.000 abitanti che si spostano per ragioni lavorative all’interno del loro comune, oppure a coloro, residenti in comuni diversi, che svolgono attività lavorativa continuativa nei comuni oggetto del bonus, ovvero Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Riva del Garda.

Pubblicità Pubblicità

Complessivamente sono state 2252 le richieste pervenute, 2141 quelle regolari.

La Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha integrato il budget dei comuni di Arco e Riva del Garda che si sono resi disponibili a cofinanziare le domande in eccesso, ma comunque presentate entro i termini previsti dal sistema di prenotazione telematica.

Nel dettaglio, la Giunta ha stanziato 36.940 euro per Riva del Garda e 57.560 euro per Arco.

Pubblicità Pubblicità

Con l’importo di pari entità messo a disposizione dai due comuni si aggiungono all’iniziativa, all’incirca, altri 200 mila euro.