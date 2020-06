«Voi non sapete chi sono io»: dopo uno scontro con la Polizia Locale diffidato Marco Lazzeri

Comincia male l’avventura di Marco Lazzeri il responsabile delle prossime feste Vigiliane di Trento.

Ieri sera verso mezzanotte è stato protagonista negativo di uno scontro/altergo con la polizia Locale in via Verdi per futili motivi.

Nella serata di ieri sera il Questore Cracovia aveva organizzato dei controlli mirati contro i possibili assembramenti. In centro storico e in periferia erano schierati numerosi poliziotti che in collaborazione con i carabinieri a partire dalle 21.00 hanno controllato che tutto si svolgesse tranquillamente.

E così è stato, con una eccezione: l’intervento per una rissa fra minori e alcuni dei soliti noti che si divertivano a spaccare le bottiglie vuote della birra.

La serata insomma era filata liscia, almeno fino a mezzanotte. Un pattuglia della locale che stava staccando è stata però bloccata in via Verdi da Marco Lazzeri che per fermarla si è messo davanti a rischio di essere investito.

L’organizzatore delle feste vigiliane, secondo i testimoni piuttosto nervoso e alterato, chiedeva il loro intervento per degli assembramenti che si stavano creando nei bar di via Verdi.

Gli agenti della locale con calma hanno tentato di spiegargli che era tutto in regola e che nessuno stava violando la legge. A questo punto Lazzeri ha cominciato ad innervosirsi alzando il tono della voce attirando l’attenzione di decine di persone che lo hanno sentito affermare: «Io sono in contatto diretto col Questore – avrebbe detto – che mi ha garantito che voi dovete fare il vostro lavoro. Invece ve ne state in piazza Duomo a guardare le stelle.»

A questo punto – notato che l’uomo non portava la mascherina e che per via della sua alterazione «sputacchiava», uno dei due agenti lo ha invitato a mettersi la mascherina.

Lazzeri però era sprovvisto della mascherina che non portava nemmeno addosso.

A questo punto seguendo la via del buon senso gli agenti lo hanno invitato a tornarsene a casa ma il consiglio ha avuto l’effetto contrario: «Voi non sapete chi sono io, vi faccio finire su tutti i giornali e le televisioni» – ha gridato più volte Lazzeri cominciando a fotografare e a fare dei video agli agenti.

I poliziotti hanno chiesto al Lazzeri i documenti ma era sprovvisto anche di quelli. È’ scattato quindi l’obbligo di approfondimenti nei suoi confronti che è stato fatto in collaborazione con la Questura.

Dopo oltre 40 minuti di discussione al Lazzeri è stata redatta una diffida a non divulgare ne immagini ne video riguardanti la pattuglia della Polizia Locale.

Nella giornata di Lunedì il tutto sarà consegnato al capo della polizia Municipale che dovrà decidere come procedere contro Marco Lazzeri.

Dopo quanto successo i commenti si sono sprecati, specie dopo l’individuazione di Lazzeri come responsabile dell’organizzazione delle prossime mini feste vigiliane. «Se questo è il rappresentante del nostro capoluogo siamo davvero alla frutta» – afferma il titolare di un bar

Uno dei numerosi testimoni parla invece di «sceneggiata indecorosa, ancora più grave perché riguarda una persona pubblica scelta per rappresentare la città».

Il titolare di un un bar invece spiega: «ho visto Lazzeri, che conosco bene, mettersi davanti alla macchina della polizia e poi gridare frasi senza senso. Poi l’ho visto fotografare e riprendere col cellulare gli agenti che stavano facendo il proprio lavoro. La cosa è durata parecchi minuti».

Come sempre, il nostro giornale è aperto per una eventuale replica di Marco Lazzeri per sentire la sua versione su quanto successo.