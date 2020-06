Passa la variante al Prg, Festini: «Risultato che accontenta tutti nell’interesse della città»

Nella tarda notte di sabato è stata approvata la variante al Prg votata sia dalla maggioranza che dall’opposizione. “Un risultato che accontenta tutti” – sottolinea il consigliere comunale della Lega Gianni Festini Brosa – perché si tratta di una variante al Prg non di parte, ma nell’interesse della città”.

Il via libera al provvedimento ha visto 22 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 contrari, ritirati dopo la discussione gli emendamenti ostruzionistici sulla lottizzazione dell’area di via 25 Aprile.

In effetti sarà stato il clima rilassato di fine legislatura, però alla fine il lavoro della Commissione Urbanistica della quale Gianni Festini fa parte, ha lavorato in maniera trasversale senza contrapposizioni ideologiche.

Partiamo da un concetto di base, l’intenzione era quella di una variante a 0 consumo di territorio, è stato possibile?

“Dopo un Prg che era l’esatto contrario, la variante è stata il linea con quel principio base.”

A parte il progetto di cohousing in Via 25 Aprile.

“L’idea originale è stata del centro destra, poi la Giunta Andreatta se l’è fatta sua, la realtà è quella di un progetto che non è stato capito. C’è un privato che regala alla comunità circa 15 mila metri quadrati e che nei suoi circa 8 mila si impegna a creare una struttura dotata di servizi che serviranno non solo al cohousing, ma anche a tutti residenti evitando che si faccia la fine del Magnete diventato un quartiere dormitorio. A questo punto si potrebbe pensare ad un parco di Melta che si unisce alla piscina di Gardolo. Per me è un progetto valido che non è stato capito. Non ci interessa la paternità, ma di aver fatto qualcosa di utile per la gente.”

Parliamo di ciclabili: un vanto ed un obiettivo dell’amministrazione di centro sinistra:

“L’urbanistica di Trento non è adatta ad ospitare le biciclette all’interno della città. Devono essere portate fuori dai centri abitati servite non da un mega parcheggio di assestamento, ma da una serie in modo che il cittadino lo possa scegliere con la stessa facilità in cui entra in un bar, piuttosto che in altro.”

Nuovo Prg e varianti sono sempre state accompagnate dal sospetto che fossero pensati nell’interesse di qualcuno, è vero?

“ Direi che sia cosa evidente ed un ruolo strategico lo hanno avuto le deroghe spesso delle furbate del tutto legali. Una nostra battaglia è stata quella della verifica delle fasce di rispetto nelle quali non può essere costruito nulla lungo le strade. Mi auguro che la Provincia non solo renda esecutivo il nostro emendamento, ma che lo estenda a tutto il territorio provinciale.”

Un’altra questione aperta è quella di Via Palazzine.

“ Prima della rotonda della Bermax, si sarebbe dovuta interrare la Trento – Malè. Solo che l’amministrazione di centro sinistra non ha avuto il coraggio di andare contro l’interesse di qualcuno ed ha preferito giocarsi una rotonda del tutto inutile in quanto priva del naturale sbocco del sottopassaggio. “