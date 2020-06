Italiani popolo di razzisti

E poi, tutto d’un tratto, quello italiano è diventato il popolo più razzista d’Europa. Ben peggio dei cugini francesi o dei padri delle leggi razziali tedeschi. Insomma, passano i secoli, ma i problemi rimangono gli stessi.

Il popolo Italiano viene da molto lontano, ha un’identità consacrata in tutto il mondo, perché i nostri padri, nonni e trisavoli, hanno fatto grande questa Nazione.

Abbiamo un territorio invidiabile, mangiamo bene e siamo un popolo pieno di sorrisi e con grande cuore. Però siamo diventati razzisti. Lo dicono tutti.

E meno male che abbiamo “i democratici” che con la loro eterna attitudine propagandista atta ad un unico obiettivo (il potere), mette pezze ovunque. Così ci ritroviamo a dover regolarizzare 600 mila clandestini, venuti in Italia grazie allo sporco mercato dei “barconi”, alimentato dalle Ong.

Per poi farli lavorare nei campi di pomodori sotto caporalato. Con 4 milioni di italiani a reddito di cittadinanza, pare che quel lavoro non lo possa fare nessuno.

Ma adesso nemmeno i “clandestini regolari”, dal momento che il reddito lo percepiranno anche loro.

Quindi i pomodori, per quest’anno, verranno su da soli. Però, siamo razzisti. Ne abbiamo accolti, in meno di 10 anni, oltre 4 milioni perché siamo razzisti.

Siamo così tanto razzisti, che i “boldriniani” ce l’hanno anche spiegato in parlamento. Però non ci hanno ancora spiegato come mai perderemo migliaia di partite Iva a causa di una crisi sanitaria.

Ah già, cosa centra con il razzismo? Forse non molto, ma sappiamo che pochi kebabbari versano l’Iva e che il mercato della droga in piazza Dante, esclusiva dei nigeriani, non è tassabile.

Ci sono delle regole da rispettare, ma siccome siamo razzisti gli altri non le rispettano. Strana teoria questa. Mascherine e distanze da rispettare, quarantene da fare al rientro dall’estero, impossibilità di abbracciare i parenti.

Ma se sei una che costa 4 milioni regalati ad Al-Shabab, allora sei una vip e tutto questo non vale; sarebbe razzismo.

Per non far vedere che siamo razzisti, molti hanno manifestato nelle piazze in onore di Geroge Perry Floyd, un afro-americano pluri-pregiudicato, giunto al suo sesto arresto e ucciso durante un’operazione di Polizia negli States.

Queste manifestazione anti-razziste sono arrivate da oltreoceano dopo aver visto una vera e propria rivolta ai danni dei grossi store americani. Le paia di scarpe Nike sparite non si contano nemmeno più.

Serviranno per le prossime manifestazioni americane, l’unico popolo forse più razzista del nostro. Già, perché forse in America esisteva il KKK. Le manifestazioni europee invece, si sono limitate a imbrattare muri e opere d’arte, e qualsiasi cosa storica che abbia richiamato in qualche modo il razzismo.

Perfino “Via col Vento” e i dolci “Moretti” sono stati banditi. Del resto, “i democratici”, sia nostri che d’oltre oceano, si stanno muovendo in simbiosi per far cadere la credibilità della cattivissima destra. Quella che ha riportato gli States tra i big economici del mondo e quella che tanto fa paura alle poltrone italiane e che stava regolarizzando… il razzismo, appunto.

Siamo così tanto razzisti che qualcuno ha avuto la brillante idea di far cantare l’inno nazionale ad un uomo di colore in occasione della finale di Coppa Italia.

Un pseudo artista reduce da “Amici” della De Filippi. Sergio Sylvestre aveva questa bella occasione. Cantare l’inno in diretta nazionale. Peccato che non ne conosceva le parole, e che abbia chiuso con il pugno. Chiuso. Propaganda democratica, appunto.

Quella propaganda democratica che si è chiusa in villa per decidere cosa fare in futuro di tutti i solidi che l’Europa ci darà per la crisi sanitaria. In parlamento si stava stretti. Quella “propaganda democratica” che ha permesso a un comico di dire che gli italiani con i propri risparmi possono fare ciò che vogliono, ma poi ha assunto un manager per dire che 2 mila euro sarà il tetto massimo per i contanti.

Del resto siamo un popolo di razzisti, dobbiamo essere castigati. Quella stessa propaganda democratica che aveva tra le sue fila l’europarlamentare Dacia Valent che un giorno pronunciò queste parole: “Italiani bastardi, Italiani di merda. Siete la peggio che la razza bianca abbia mai prodotto. Che possano i vostri figli morire nelle culle o non essere mai partoriti.” Ha ragione! Siamo troppo razzisti.

Non è andata meglio con la Kienge. Ma del resto loro sono di colore, possono dire queste cose. Siamo noi i razzisti. Anzi, forse a pensarci bene bene, l’Italiano, è anche un po’ ipocrita.

Un po’ ipocrita, come coloro che vietano le sagre di paese, le feste e gli assembramenti per il Covid, ma piazzano la Festa dell’Unità a Modena che durerà solamente un mese.

Ma davvero a questa “propaganda democratica” frega qualcosa della comunità? Una domanda ce la dobbiamo fare.