Il piano giovani Ambra ha una mascotte: è un camaleonte

Il piano giovani AMBRA ha così una mascotte: è stata voluta dal Tavolo giovani per meglio promuovere le azioni e i progetti del Piano.

Si trattava di un obiettivo strategico per potenziare e migliorare la comunicazione e la visibilità dei progetti del piano giovani. La premiazione è avvenuta ieri, giovedì 18 giugno, alla presenza dei rappresentanti dei cinque Comuni che fanno parte del Piano.

Il disegno di Francesca Di Vito è stato scelto tra diciotto proposte. Il camaleonte ha cinque colori, quelli del logo del Piano giovani, simboleggiando così i Comuni che lo compongono.

L’autrice della mascotte è di Rovereto, ha 23 anni e studia graphic design alla Laba di Rovereto.

“Sono partita dal logo e dai suoi colori: per questo ho scelto un camaleonte, perché contiene più colori e poteva così racchiudere in un’unica immagine tutte le componenti del Piano giovani” ha spiegato Francesca Di Vito.

Come richiesto dal concorso, la mascotte è versatile ed è stata presentata in più versioni.

A seconda del tipo di progetto che si andrà a promuovere, il camaleonte potrà tramutarsi così in un musicista, in un writer, in un artista e così via.

“Ci è piaciuto proprio per la sua adattabilità – ha commentato la referente istituzionale di AMBRA, Michela Speziosi, assessora del Comune di Ala – ci sembrava la più adatta per rappresentare il nostro piano giovani e per promuovere i progetti. Siamo soddisfatti di aver raggiunto anche questo obiettivo, dando un volto ad AMBRA. Questo risultato non è che uno dei tanti raggiunti in questi anni dal piano giovani”.

Il concorso ha avuto un ottimo riscontro: sono state 18 le proposte di mascotte pervenute, arrivate un po’ da tutta la Vallagarina, ambito al quale era aperto il bando.

Diverse sono giunte da studenti della scuola media di Ala. Alla premiazione erano presenti anche gli assessori alle politiche giovanili di Avio Martina Cazzanelli, di Mori Filippo Mura, di Brentonico Mariano Tardivo, di Ronzo Oscar Benedetti e la referente tecnica del piano, Luisa Armellini.

La vincitrice ha ricevuto un buono di 150 euro da spendere in un negozio di informatica ed elettronica.