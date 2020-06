Il mondo della musica trentina piange la scomparsa della cantante Gisella Ferrarin. Aveva 55 anni

Gisella Ferrarin, 55 anni, è venuta a mancare prematuramente pochi giorni fa, sconfitta da un brutto male contro cui non ha potuto fare più nulla. La donna era vocalist e insegnante di canto, ed era molto conosciuta soprattutto per le sue doti canore.

Gisella era nata a Bergamo ma poi era cresciuta a Verona. Si era trasferita poi a Trento per stare vicina al suo compagno, Roberto Gorgazzini, musicista e avvocato, con cui ha cantato insieme diverse volte.

La donna si era contraddistinta fin da subito per una forte passione per la musica, la cui bravura ha fatto sì che si affermasse come una delle cantanti più apprezzate nella regione.

E’ stata inoltre capace di spaziare da un genere all’altro (jazz, pop, soul, funk) mantenendo sempre degli ottimi risultati.

E’ stata docente di canto moderno nelle scuole musicali «UpDoo!» di Trento e Bolzano, alla Cesfor di Bolzano, e all’Accademia Pentagramma di Tesero e ha vissuto anche parte della propria carriera a Roma e a Los Angeles.

Gisella era molto conosciuta in territorio noneso per essere stata giudice e vocal coach per tre edizioni del CantaCles, una manifestazione molto sentita durante dell’estate in val di Non. Viene ricordata come una giudice molto puntigliosa ma allo stesso tempo molto disponibile nel dare suggerimenti e consigli a ogni concorrente.

Il presidente del Consorzio Cles Iniziative Marco Cattani, il membro del direttivo del Consorzio e del comitato organizzatore del CantaCles Anna Maria Franch e il direttore artistico e conduttore della manifestazione Luciano Brusinelli hanno l’intenzione di dedicare a Gisella uno spettacolo invernale con l’esibizione di tutti i cantanti delle edizioni passate e la partecipazione della banda con cui lei cantava. Sono tutti inoltre d’accordo nell’istituire un premio in suo nome.

Ieri si è tenuto l’ultimo saluto al cimitero di Trento, al quale hanno partecipato parecchie persone, molte delle quali cantanti e organizzatori del CantaCles. La donna, molto apprezzata anche per la sua sincerità e genuinità, lascia il compagno Roberto Gorgazzini.

