Federazione delle Pro Loco: Monica Viola nominata presidente

Cambio al vertice della Federazione Pro Loco con un direttivo del tutto nuovo composto da Monica Viola (presidente), Fabio Chiodega vice presidente, Cesare Pellegrini, Tommaso Beltrami, Marco Sorio, Claudia Leonarduzzi, Gabriella Cilione.

Dopo 8 anni ha lasciato la presidenza Enrico Faes che dopo due mandati non era più eleggibile. “Il mio impegno sarà quello di rappresentare tutte le Pro Loco del Trentino, indistintamente, lavorando con collaborazione, dialogo e ascoltando le istanze che arrivano da tutti gli associati” sono le prime parole della neo eletta presidente, che prosegue “Sono molto orgogliosa della squadra che mi accompagnerà in questo percorso, composta da persone preparate, impegnate e accomunate dalla grande passione per il mondo del volontariato delle Pro Loco. Ringrazio i miei colleghi del precedente mandato, che mi hanno fatta crescere come persona e conoscere meglio questo meraviglioso mondo.“

Il presidente uscente Enrico Faes: Salutando la nuova presidente esprime “grande soddisfazione per l’esito delle votazioni, un successo sia in termini di partecipazione, con ben 12 candidature pervenute, che di risultati, con un gruppo qualificato e coeso che dimostra come la strada intrapresa finora valga la pena di essere perseguita. Un grande augurio quindi a tutti di buon lavoro”.

L’assemblea, primo momento di ripresa delle attività per le Pro Loco trentine, è stata aperta dal saluto dell‘Assessore Roberto Failoni, che ha voluto subito rassicurare le Pro Loco, che in questo momento di stop forzato degli eventi temono una decurtazione del proprio finanziamento: ”Assicuro che si troveranno forme di sostegno per non penalizzare queste realtà, che sempre più rivestono un ruolo importante per il turismo in Trentino”. Anche la Federazione manterrà l’appoggio finora ricevuto dalle istituzioni, assicura l’Assessore, che anzi identifica ”per questa organizzazione un ruolo ancora più rilevante, con competenze ampliate, in seno alla nuova riforma del turismo”.