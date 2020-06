Cles, le porte di PizzAp non si riapriranno. Il titolare Andrea Pagano: «Non è un addio, ma un arrivederci»

PizzAp non riaprirà i battenti. Dopo l’incendio che lo scorso 18 dicembre ha devastato il locale nel centro di Cles, le porte della pizzeria si sono chiuse e non torneranno ad aprirsi.

Ma non è detto che sarà per sempre. «Non è un addio, ma un arrivederci». Il saluto di Andrea Pagano, titolare di PizzAp, sa quasi di promessa.

«Sono stati mesi impegnativi, dolorosi, faticosi e riflessivi – racconta Andrea Pagano –. Ho pensato molto a tutto quello che in 5 anni di attività ho creato insieme a persone fantastiche che mi hanno sempre sostenuto e motivato a crescere e a puntare al benessere dei miei clienti. Ho amato e ho odiato PizzAp, che mi ha dato tanto ma mi ha anche messo di fronte a numerosi sacrifici e rinunce».

La decisione di prendersi una pausa e iniziare un nuovo percorso, più stabile e meno impegnativo mentalmente, è stata sofferta, ma è arrivata dopo un lungo momento di riflessione.

E ora, cosa farà Andrea, 28enne che finora ha trascorso la propria vita a “prendere per la gola” i suoi clienti?

«La mia idea è di restare nell’ambito, magari come figura di consulenza per gli impasti e le tecniche di preparazione della pizza – spiega –. Poi, forse, quando le cose si saranno tranquillizzate dal punto di vista economico, tornerò a fare ciò che amo di più. Perché la mia vita è questa».

Andrea racconta di aver vissuto momenti particolarmente difficili dopo l’incendio alla sua pizzeria. Il Covid, poi, ha dato la mazzata finale.

«Aiuti concreti non ce ne sono stati e non ce ne sono – afferma con rammarico Pagano – avremmo forse bisogno che lo Stato e le autorità che ci governano siano un po’ più presenti in maniera semplice, ma concreta. Oggi l’imprenditore in Italia è una figura eroica, ha ostacoli nascosti, trappole dietro ogni angolo e nessuno che lo supporta».

Andrea Pagano è conosciuto per la sue abilità di pizzaiolo non solo in Val di Non, ma anche al di fuori dei confini valligiani.

Sono numerosi i riconoscimenti ricevuti negli anni, tra cui il premio come partner del Molino Quaglia lo scorso dicembre o la nomina da parte di Trentino Marketing tra i 40 talenti trentini che rappresentano la nostra Provincia nel mondo.

«Proprio per questo non è stata una decisione semplice da prendere – rivela Pagano – ma ho voluto staccare un attimo la spina. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato: da chi c’è stato con una pacca sulla spalla o un caffè offerto al bar, fino a chi mi ha sostenuto con la raccolta fondi. Grazie anche a chi, invece, è stato un po’ più critico: mi ha dato gli stimoli per cercare di migliorare sempre».

Ora è giunto il momento, dunque, di voltare pagina. «PizzAp è entrata in migliaia di case, portando con sé un pezzo della mia identità e della mia più grande passione – afferma in conclusione Pagano –. Un capitolo della mia vita si è chiuso, tra poco ne inizierà un altro. Ma, chi lo sa, magari fra qualche anno ci ritroveremo».