Riapertura delle scuole: le grandi ipocrisie e il vuoto della sinistra trentina

Il bue che dice cornuto all’asino? In questo (tanto per cambiare) caso più che mai il famoso proverbio calza per la sinistra trentina.

Se le passerelle le fa la sinistra va tutto bene se invece a farle sono la giunta di centro destra apriti cielo.

Il ricordo va subito all’inopportuna e fuori luogo contestazione della sinistra che all’indomani delle partecipazioni di alcuni membri della giunta Fugatti alle riaperture delle scuole dopo l’emergenza sanitaria, ha sommerso di critiche il centro destra.

C’è stata anche la consigliere comunale (PD) Bozzarelli che ha postato un intervento nel suo profilo Facebook nel quale si augurava di non dover trovarsi di fronte esponenti della giunta di centro destra o peggio ancora Fugatti, al primo giorno del ritorno a scuola del figlio alla materna.

Nulla di nuovo, solo la dimostrazione del vuoto del centro sinistra nel capoluogo, che dopo aver criticato il centro destra fa le stesse cose.

La colpa del centro destra? Quella di aver dato un tocco d’ufficialità alla riapertura delle scuole, con la partecipazione diretta di esponenti della giunta provinciale con un tour che non ha escluso nessuno. Riprovevole e solo propaganda, il giudizio della sinistra.

Poi cosa succede? Aprono i nidi comunali ed a andare a stringere mani e fare il discorsetto di benvenuto, questa volta è il sindaco Andreatta e l’assessore Maule.

Dalla sinistra però nessuna censura, perché questa passerella è di quelle gradite alla sinistra nostrana.

Non solo, ma Andreatta e Maule hanno fatto un giro dei nidi appena aperti? Assolutamente no, ne hanno scelto uno e basta. Hanno puntato su quelli dei rioni popolari dove ci sarebbero potuti essere dei focolai di tensioni sociali?

Assolutamente no: hanno preferito andare sul sicuro. Il prescelto è stato il nido di Villazzano Gabbiolo, bacino elettorale tradizionalmente di sinistra. Insomma Andreatta e Maule hanno preferito giocare in casa col beneplacito della sinistra.

Su quanto successo è intervenuto anche Andrea Merler ex militante dell’Unione per il Trentino e di Cantiere Civico che parla apertamente di ipocrisia: «La parte politica che accusa di comparsate la Giunta Provinciale per la riapertura delle scuole materne è la prima che con Sindaco e assessora in prorogatio causa Covid, si fa rivedere per la riapertura dei nidi ottenuta peraltro solo ed esclusivamente per merito dei protocolli provinciali. Senza quelli la riapertura avveniva forse a settembre…. La coerenza? Questa sconosciuta, ma almeno si abbia il buon senso di tacere che a volte è anche meglio»

(c.c.)