Installato il defibrillatore a Gardolo

Riceve 100 euro dalla nonna e li usa per comprare mascherine da donare all’ospedale “Grazie Dottoressa, vi vogliamo bene, buon lavoro” è la frase che ha reso Christian di soli 8 anni protagonista di un piccolo ed inaspettato gesto che ha commosso tutto il personale sanitario dell’ospedale San Pio di Vasto, Chieti. La frase arriva accompagnata da un gesto che ha emozionato chi, in questi mesi è stato impegnato […]

Il Lago di Garda da una nuova emozionante prospettiva con l’ascensore panoramico inclinato Immersa tra le Alpi e le colline di Lombardia, Veneto e Trentino, l’immensa e famosa distesa d’acqua del Lago di Garda offre quanto di meglio ci si possa aspettare da un luogo di villeggiatura. È possibile infatti, perdersi nelle vie di meravigliosi borghi, visitare numerosi castelli o affrontare uno degli innumerevoli percorsi per ammirare dall’alto […]

Bom Cuore Trentino: un nuovo marchio con il Trentino nel cuore! Fondato nel settembre 2019, BOM CUORE TRENTINO è un brand che punta a vestire in modo ironico ma allo stesso tempo elegante il desiderio di appartenenza al proprio territorio e alla propria città. BOM CUORE TRENTINO è una ventata d’aria fresca tra i marchi trentini. Semplice, adatto ad ogni occasione ma soprattutto perfetto per i giovani: […]

Whatsapp lancia i nuovi pagamenti digitali “facili come condividere foto” L’uomo è sempre stato spinto ai cambiamenti e alle trasformazioni che hanno come obbiettivo principale il miglioramento della vita. Dal computer ad internet fino al cellulare, la tecnologia, entra da protagonista nello sviluppo dell’essere umano, portando un notevole perfezionamento del tenore di vita dell’uomo, donandogli sempre maggior benessere e comodità. In particolare, la tecnologia mobile in […]

2Africa: il cavo sottomarino lungo 37 mila km per connettere l’Africa e il Medio Oriente Il lungo e inesorabile percorso che ha portato alla nascita e crescita del World Wide Web o il più noto internet, ha permesso e velocizzato l’accesso alle moltissime informazioni, lo sviluppo di nuove professioni, ma anche la creazione di una nuova e più grande dimensione. Questo progresso non è avvento in modo uniforme in tutto il […]

Tamponi senza contatto: rapidi e sicuri grazie ai robot Uno dei problemi principali nella gestione dell’epidemia Covid riguarda il numero di tamponi fatti su pazienti con i sintomi della malattia, che non rispetta le raccomandazioni internazionali ed è giudicato insufficiente da molti esperti per il contenimento del contagio. Infatti anche se, l’OMS raccomanda di fare quanti più test possibili, l’opportunità di testare anche le […]

Il leggendario van Volkswagen torna sulle strade ma in versione “green” Volendo riassumere una parte dei costumi e della cultura degli anni sessanta non si possono non nominare, le chitarre acustiche, quelle elettriche, Woodstock, i fiori ed il “ Veicolo che tutto può”, l’iconico ed unico Volkswagen Bulli che dopo anni, torna a viaggiare da protagonista ma in versione totalmente “green”. La nota casa automobilistica Volkswagen […]

Miniera di sale di Wieliczka: la cattedrale di sale sotterranea della Polonia Un piccolo angolo di meraviglia sottoterra, in Polonia, è senza dubbio la Miniera di Sale di Wieliczka. Scavata nel XIII secolo, questa spettacolare miniera è stata inserita nella prima lista dei Patrimoni dell’Umanità redatta dall’UNESCO nel 1978. La struttura raggiunge una profondità di 327 metri e presenta innumerevoli gallerie e cunicoli per un’estensione totale di 287 km. […]