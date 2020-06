Un versante più sicuro per rendere di nuovo agibile il campo sportivo di Vigo di Ton

Obiettivo: rendere nuovamente agibile il campo sportivo, per metterlo a disposizioni delle tante associazioni – sportive e non – del territorio.

A Vigo di Ton hanno finalmente hanno preso il via, dopo il rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, i lavori al campo sportivo in località Glare, chiuso da ormai 10 anni per inagibilità a causa di continui franamenti.

La struttura, voluta e realizzata negli anni ‘70 dal Comune e ampliata a metà degli anni ‘80, sorge infatti a ridosso della montagna e, per rendere a norma le misure, nell’intervento di ampliamento era stato scavato il versante. Erano iniziate così le problematiche legate agli smottamenti, che si sono fatti sempre più critici fino alla decisione di chiudere la struttura.

Il campo sportivo in località Glare è l’unico sul territorio comunale e, per svolgere le proprie attività, in questi anni le associazioni si sono dovute spostare fuori Comune.

Un tempo l’impianto veniva tra l’altro utilizzato anche per attività ludico-ricreative e manifestazioni a carattere sociale, visto che, essendo collocato a notevole distanza dall’abitato e immerso nel verde, non venivano creati disagi per la rumorosità.

La struttura, quindi, meritava di essere recuperata. Così nel 2016 l’Asuc e il Comune si sono rivolti al Servizio per il sostentamento occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia, chiedendo la sistemazione definitiva del pendio.

La Provincia ha accolto la proposta e anche gli uffici forestali di Cles si sono detti concordi. Dopo qualche anno di varianti e aggiornamenti, il progetto è stato quindi approvato lo scorso autunno e l’intervento, che prevede un costo di circa 150-160 mila euro (di cui 3-4 mila euro a carico dell’Asuc e per il resto coperto dalla Provincia), ha potuto finalmente prendere il via.

I lavori prevedono la sistemazione del versante, con abbassamento del crinale sommitale. Verrà costruita una terra rinforzata alla base e due scogliere laterali di raccordo, mentre sarà modellato il versante con l’inserimento di tre “arcie” in legno. Completerà la stabilizzazione del pendio un rinverdimento con la realizzazione di “cordonate vive” orizzontali.

Entro l’autunno l’opera dovrebbe essere ultimata.

«Si tratta di un intervento a favore delle società sportive della zona, per fare in modo che possano tornare a usufruire del campo – spiega il direttivo dell’Asuc di Vigo di Ton –. Una volta sistemato il versante sarà nostro interesse stilare una convenzione assegnando la gestione della struttura al Comune. Bisognerà poi prevedere la sistemazione della struttura che ospita gli spogliatoi, rendendo l’impianto polifunzionale. Ma quello sarà un passo successivo».

Parole a cui fanno eco quelle del vicesindaco di Ton Walter Eccher: «Come amministrazione ci siamo presi a cuore il discorso legato all’intervento al campo sportivo – rivela – anche perché si tratta di una struttura di cui un Comune che conta 1.300 abitanti non può fare a meno. Servirà non solo al calcio, ma anche all’atletica, alla Baitona e alle diverse associazioni del territorio».