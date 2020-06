Mondo giovani: dal territorio i progetti più virtuosi

Ritorna l’appuntamento annuale con “Piani a strati”, l’evento promosso dall’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili che raccoglie i migliori progetti proposti dai giovani sul territorio provinciale. In questa edizione sono pervenuti 34 progetti in totale.

Nei tre webinar di giugno verranno presentati i 6 progetti più innovativi e virtuosi assieme ad altri 6 inseriti nella categoria “Giovani positivi”, che comprende i migliori progetti ideati dai giovani al tempo di Covid-19.

Ogni webinar sarà presieduto da un esperto in politiche giovanili a livello nazionale che porterà una riflessione sul ruolo delle politiche giovanili oggi e sulla condizione giovanile. “Il progetto annuale dell’Agenzia provinciale per la famiglia, quest’anno si è adattato ai tempi mutati – commenta l’assessore provinciale Mirko Bisesti -. Nei tre webinar che si terranno on line non solo si darà spazio ai giovani, ma si racconterà anche come i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno affrontato l’emergenza Covid. C’è chi ha aiutato a fare la spesa, chi è vissuto in malga, chi ha elaborato progetti innovativi. Si tratta davvero di una bella iniziativa, che valorizza i giovani, il loro impegno e valore civico”.

E’ tutto pronto all’avvio di Piani a Strati 2020, un percorso organizzato dall’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili, in collaborazione con Fondazione Franco Demarchi, che dal 2016 ha rappresentato principalmente uno spazio dove raccontare l’eccellenza nel mondo giovani, per portare in superficie il lavoro dei territori, per stimolare e contaminare idee, anche attraverso momenti formativi e di incontro.

L’obiettivo di “Piani a strati” è di dare voce ai giovani e alle loro idee, azioni, progetti, nuova impresa e iniziative di solidarietà.

Attraverso i Responsabili Territoriali Operativi dei Piani Giovani di Zona ogni anno vengono raccolti i migliori progetti che vengono successivamente presentati attraverso un evento pubblico, che quest’anno è stato sostituito da tre webinar che si terranno oggi, il 24 e il 29 giugno dalle ore 17.30 alle 18.30 sulla pagina Facebook clicca e sul canale YouTube Clicca della Fondazione Franco Demarchi.

Quest’anno Piani a Strati vuole, inoltre, rappresentare l’occasione di portare uno spaccato di questo momento storico, ma in una cornice narrativa diversa, attraverso le storie in cui i giovani hanno rappresentato i motori, le braccia, le menti di azioni per fronteggiare l’emergenza Covid, rendendosi disponibili o innovando grazie alle proprie competenze.

Da qui nasce “Giovani positivi” che vuole valorizzare la capacità innovativa e trasformativa dei ragazzi/e al tempo del Covid: esempi attivi d’innovazione, di cittadinanza attiva e d’idee per aiutare a superare questo momento storico nella consapevolezza che il futuro è ora nelle idee pratiche e nelle azioni quotidiane.

Qualche esempio concreto dei progetti selezionati: da “Chiasma” che presenta un progetto di riqualificazione urbana del quartiere di San Martino di Trento a “Spesa a domicilio” da parte di alcuni ragazzi che portavano la spesa agli anziani in val di Fiemme, la app per evitare le file ai supermercati durante il Covid, “La malga” dove alcuni giovani hanno vissuto per una settimana nella Malga Alta di Fazzon sperimentando i lavori di un tempo (mungitura, raccolta delle erbe, produzione del formaggio, ecc), “In-super-abili”, progetto di Giudicarie Basket per presentare un’attività motoria accessibile, che ha permesso ai ragazzi con disabilità di vivere un’esperienza di sport condivisa con altri compagni normodotati.

IL PROGRAMMA:

Rigenerazione, cambiamento, comunità -19 giugno

Esperto: Paolo Campagnano

1) Progetti “Piani a strati”: Rigenerazione18 e Chiasma

2) Giovani Positivi: Spesa a domicilio e app per file nei supermercati

Giovani e lavoro – 24 giugno

Esperto: Alessandro Cattelani

1) Progetti “Piani a strati”: GIPRO 10 lavori per me + tavolo economico e La malga

2) Giovani Positivi: Mascherine con t-shirt usate Elisa Vinciguerra

Viaggio e inclusione – 29 giugno

Esperta: Barbara di Tommaso

1) Progetti “Piani a strati”: EUandME e In-Superabili

2) Giovani Positivi: Ti tengo compagnia. Telefonate contro la solitudine e Agorà