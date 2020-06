Luisa Zappini condannata ad 1 anno e 6 mesi per truffa e abuso di ufficio. Tutti condannati anche per il concorso «truccato»

Zappini potrà ricorrere al patteggiamento. La decisione è stata presa mercoledì mattina dal giudice Enrico Borrelli con la ratifica dell’accordo raggiunto dalla difesa.

Un caso giudiziario nato nell’aprile 2018 in seguito alle interrogazioni dei consiglieri provinciale Filippo Degasperi e Claudio Cia, che avevano visto l’ex dirigente provinciale della Centrale unica di emergenza finire ai domiciliari, con la contestazione di 28 episodi di truffa aggravata e 22 di peculato: in conclusione, Zappini lo scorso febbraio è stata chiamata anche a risarcire l’Ordine delle professioni infermieristiche e la Provincia di Trento.

La condanna è ad un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) per truffa aggravata a causa del presunto utilizzo indebito di permessi previsti dalla legge 104, peculato in riferimento al presunto uso privato dell’auto di servizio e infine abuso di ufficio in relazione al concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato per funzionario tecnico della nuova Cue.

Per il concorso, poi annullato, sono invece quattro le condanne emesse dal gup Borrelli. 10 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa) per due docenti e due ricercatori del Centro di ricerca Eledia.

L’accusa, per la quale erano stati richiesti per solo cinque mesi, era quella di tentato abuso d’ufficio in concorso.

I quattro, almeno secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero, avrebbero preso accordi sui contenuti del bando. A testimoniarlo ci sarebbero delle mail risalenti al 2016 che però gli accusati indicano come ‘missive’ appartenenti ad un progetto europeo. Per tutti la difesa è ferma sulla richiesta di assoluzione.

La ex dirigente Zappini invece, sospesa dal servizio e ora in aspettativa, ha sempre respinto le accuse ma ha evidentemente deciso di porre fine a questa lunga vicenda proprio con un patteggiamento, dopo avere risarcito le parti lese con oltre 45 mila euro.

