Fine emergenza covid 19: tornano le celebrazioni normali dei funerali

A partire dal 22 giugno e fino a nuove disposizioni il servizio Servizi funerari adotta le seguenti misure organizzative. Per l’organizzazione dei funerali e per le pratiche strettamente connesse, l’accesso agli uffici è consentito due utenti per ciascun servizio da ordinare.

Per il disbrigo di tutte le altre pratiche, compresa la richiesta di informazioni, il contatto tra l’utenza e il personale avviene esclusivamente mediante telefono (0461884301 oppure 0461884300), fax (0461884487), e-mail (servizi.funerari@comune.trento.it), pec (servizi.funerari@pec.comune.trento.it).

Eventuali appuntamenti vengono fissati telefonicamente. È obbligatorio l’uso della mascherina ed è raccomandato l’uso del gel disinfettante per le mani collocato agli ingressi.

Per quanto riguarda la celebrazione dei funerali, tornano in vigore le disposizioni vigenti prima dell’emergenza sanitaria, con alcune limitazioni, relative alla capienza massima della Chiesa del Redentore (38 posti) e dell’atrio delle camere mortuarie (25 posti) e con una costante attenzione nell’evitare assembramenti dopo la cerimonia.

Per le altre chiese cittadine il limite alla capienza è quello stabilito per ciascuna dal parroco. Le camere mortuarie dell’ospedale Santa Chiara sono aperte tutti i giorni dalle 8 alle 18, sono ammesse al massimo due persone in ciascuna camera mortuaria. È raccomandato il previo appuntamento telefonico (tel. 0461-903219 e 329-0092318).

Le camere mortuarie di via Giusti sono aperte da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, domenica e festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sono ammesse al massimo due persone in ciascuna camera mortuaria.

Il cimitero monumentale è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 7 alle 18. I cimiteri periferici sono aperti dall’alba al tramonto.

