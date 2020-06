Cambiano orari e accessibilità ai Crm di Cles, Denno, Tassullo e Flavon

Cambi in vista per alcuni Centri Raccolta Materiali della Val di Non.

La Comunità della Val di Non ha fatto sapere che, al fine di garantire una maggior efficienza di alcuni Crm, nonché ridurre le problematiche legate alla sicurezza stradale che si sono evidenziate a seguito delle code che vengono a formarsi fuori dai centri (in particolare quello di Denno e di Cles), a partire da lunedì prossimo 22 giugno saranno introdotte delle variazioni.

CENTRI RACCOLTA DENNO E FLAVON – Per motivi di incolumità pubblica, dovuti alla limitata accessibilità, l’utilizzo del centro raccolta di Denno sarà riservato esclusivamente alle utenze del Comune di Denno e della frazione di Termon di Campodenno.

Contestualmente sarà potenziata l’apertura del centro raccolta di Flavon: verranno aggiunti all’orario attuale il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 e il venerdì mattina dalle 10 alle 13, nonché il sabato pomeriggio (su prenotazione).

CENTRI RACCOLTA DI CLES E TASSULLO – L’accesso al centro raccolta di Cles sarà riservato esclusivamente alle utenze del Comune di Cles.

Il centro raccolta provvisorio al CTL seguirà il nuovo orario 7.30-12 e 14-18.30 dal martedì al venerdì.

Contestualmente sarà potenziata l’apertura del centro raccolta di Tassullo che avrà anch’esso orario continuato 7.30-19.30 dal martedì al venerdì.

I residenti del Comune di Ville d’Anaunia sono invitati a utilizzare il proprio centro raccolta di Tassullo.

SERVIZIO PRENOTAZIONE IN TUTTI I CENTRI DI VALLE – Per evitare file e perdite di tempo, la Comunità di Valle ricorda che è attivo il servizio di prenotazione nella giornata di sabato telefonando al numero 0463.400999.

In particolare è stato rilevato il ridotto utilizzo del sistema di prenotazione da parte degli utenti di Cles, Sporminore, Ton, Sanzeno, Novella e Rumo.

UTENZE NON DOMESTICHE MUNITE DI TESSERA – La Comunità della Val di Non, infine, invita le utenze non domestiche munite di tessera a conferire i rifiuti prodotti dalle loro attività nella giornata specificatamente a loro dedicata ovvero il lunedì dalle 15 alle 18.30 ai centri raccolta di Flavon, Romallo, Sarnonico, Taio e Tassullo.

Si sollecitano le ditte a servirsi di tale servizio attualmente poco utilizzato, in modo da favorire il conferimento da parte delle utenze domestiche negli altri giorni di apertura dei centri.

Di seguito l’orario aggiornato di tutti i Centri Raccolta Materiali della Val di Non