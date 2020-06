A Sanzeno Casa de Gentili riapre i battenti in grande stile con la mostra “L’imperatrice Elisabetta dalla storia al mito”

Nell’ambito della rassegna ‘Ospiti d’onore a Palazzo’ – IIIa edizione – a Casa de Gentili di Sanzeno, sabato 20 giugno prossimo alle ore 17.00, verrà inaugurata la mostra/evento “L’imperatrice Elisabetta dalla storia al mito”. Ritratti e memorie dalle collezioni private del Trentino curata dallo storico dell’arte Roberto Pancheri ed organizzata dal Centro Culturale d’Anaunia.

Meglio conosciuta con il vezzeggiativo di “Sisi”, trasformato in “Sissi” da editori e cineasti, l’Imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach nacque in Baviera con il titolo di Duchessa il 24 dicembre1837, e sposò, a soli 16 anni, Francesco Giuseppe d’Asburgo; morì assassinata il 10 settembre 1898 a Ginevra.

L’Imperatrice Sissi è un importante personaggio storico, divenuta protagonista della letteratura internazionale. Passata alla storia per la sua incantevole bellezza, e per la sua vita movimentata, la sua biografia venne purtroppo spesse volte distorta ed equivocata, elevando contemporaneamente la sua figura sino a diventare un ‘mito’. In molti stati europei esistono musei e monumenti a lei dedicati, senza contare dipinti, libri, film, ispirati alla sua avventurosa vita conclusasi tragicamente.

“L’imperatrice Elisabetta dalla storia al mito” è la prima esposizione mai realizzata in Trentino e vuole rappresentare la duplice interpretazione di Elisabetta d’Austria, offrendo al pubblico la possibilità di accostarsi a due diverse tipologie di oggetti: quelli che raccontano la vera storia dell’imperatrice e quelli che ne rappresentano la leggenda. L’evento vuole omaggiare la memoria della dolce ma tormentata sovrana che soggiornò ben due volte in Trentino, per ammirarne le bellezze naturali e i favolosi panorami di Madonna di Campiglio e del Passo della Mendola.

Con questo evento si aprono nuovamente le porte di Casa de Gentili dopo la forzata chiusura imposta dall’epidemia da Coronavirus. Gli organizzatori non hanno desistito nel progetto, continuando a collaborare anche in quarantena per riuscire a preparare questa preziosa mostra che si snoda tra un percorso studiato per incuriosire il pubblico, ricordando ai visitatori la possibilità di ammirare il vicino Santuario di San Romedio e gli splendidi dintorni.

La mostra sarà visitabile da sabato 20 giugno a domenica 30 agosto, per raccontare una storia conosciuta, ma il più delle volte mai approfondita, nelle sue multiformi sfaccettature: l’arte, il cinema, gli aneddoti e addirittura le numerose interpretazioni del mito di Sissi attraverso oggetti e souvenir. Un gradevolissimo catalogo composto da 43 schede che raccontano le opere d’arte e di artigianato, attentamente selezionate dal curatore Roberto Pancheri e provenienti da collezioni private del Trentino, dando inoltre la possibilità ai visitatori di ammirare le splendide stanze e altri tesori racchiusi tra le mura dell’antico Palazzo de Gentili.

L’evento è stato reso possibile grazie alla Provincia Autonoma di Trento, la Comunità della Val di Non, il Comune di Sanzeno, l’Associazione Culturale G. B. Lampi, il Consorzio Bim dell’Adige, l’Azienda per il Turismo Val di Non e la Fondazione Cassa Rurale Val di Non; sponsor Zadra snc.

Hanno contribuito alla realizzazione della mostra: il curatore Roberto Pancheri con Lucia Barison al coordinamento grafica e comunicazione. Hanno collaborato: Monica Bersani, Roberta Bonazza, Paolo Borzaga, Licia Campi Pezzi, Andrea Cesarini Sforza, Eleonora Ceschi a Santa Croce, Christina Kahlert, Nadia Mochen, Guido Nesler, Caterina Tomasi, Michele Uber

Info e orari su Facebook, Instagram e sito del Centro Culturale d’Anaunia

Nella foto: il ritratto ‘Principessa Elisabetta d’Austria’ del pittore Franz Xaver Winterhalter (1865)