Trento, Elena Testor (lega): «Governo pensa agli immigrati e dimentica la cittadinanza ai nostri emigrati. Di Maio velocizzi pratiche

“Il governo ha regolarizzato i clandestini e pensa alla cittadinanza facile agli immigrati, ma tanti Trentini emigrati all’estero ancora attendono il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il ministero degli Esteri acceleri le pratiche. Per i Trentini in tutto il mondo, in particolar modo nel Sud del Brasile, essere riconosciuti italiani ha un valore simbolico fondamentale, è il segno di un’identità forte, che rimane tra le generazioni, ed è il coronamento delle fatiche e dei sacrifici dei padri”.

Così la senatrice Elena Testor (Lega) che ha depositato un’interrogazione per sollecitare il dicastero a ‘lavorare’ velocemente le pratiche di cittadinanza degli emigrati dei territori ex austro-ungarici divenuti italiani al termine della Prima Guerra Mondiale.

“L’Associazione Trentini nel mondo (200 circoli in 30 Paesi) segnala che molte famiglie siano ancora in attesa di risposte, nonostante siano state fatte le richieste nei tempi dovuti. Il ministero si attivi per dare quelle cittadinanze italiane attese da troppo tempo”.

