Piazza Fiera e piazza Duomo diventano i palcoscenici naturali della città

L’emergenza sanitaria ha bloccato gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e all’aperto, che ora, nella fase di progressivo allentamento delle misure di sicurezza, possono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni normative e delle linee guida che mirano ad evitare assembramenti e assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per offrire nuove opportunità all’estate cittadina e agevolare la ripresa delle attività economiche, in particolare di quelle connesse al mondo dello spettacolo, l’Amministrazione comunale offre il suo contributo alla realizzazione di eventi socio-aggregativi concedendo in disponibilità gratuita alcuni spazi pubblici e collaborando alla promozione degli eventi.

Per quattro date nel mese di luglio e quattro nel mese di agosto piazza Fiera e piazza Duomo diventeranno così il palcoscenico per spettacoli di danza, concerti, intrattenimento.

Pubblicità Pubblicità

Gli eventi verranno realizzati nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, il cartellone potrà prevedere un unico spettacolo su due giornate consecutive o due eventi di una giornata ciascuno. Possono presentare domanda gli operatori economici del settore di organizzazione di eventi.

Ogni soggetto può presentare un progetto per una sola proposta per massimo due giornate, anche non consecutive, per ogni piazza.

La domanda di partecipazione deve essere inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano all’ufficio Protocollo e spedizione (piano terra di via Maccani, 148, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, il venerdì dalle 8.30 alle 12) entro le ore 24 del 22 giugno 2020.

Il testo completo dell’avviso è pubblicato sul sito web del comune nella sezione Bandi di gara.