La fondazione «Hit» referente unico per il trasferimento e l’innovazione tecnologica

In Quinta commissione è stato avviato ieri l’iter del disegno di riforma Spinelli del settore della ricerca.

Una legge di riordino del settore, ha detto l’assessore presentando il disegno di legge, che assegna un ruolo centrale alla Fondazione Hit per il trasferimento tecnologico.

Hit che, ha aggiunto, con questa proposta non sarà più “figlio di un dio minore”, ma assurgerà al rango di ente di ricerca e quindi di ente strumentale della Pat divenendo il referente unico per il trasferimento tecnologico.

La Fondazione Hit, (Hub Innovazione Trentino) che ha sede a Povo, ha spiegato inoltre Spinelli, avrà il compito di favorire il dialogo tra i soggetti della ricerca e il mercato; di cercare le innovazioni presenti già sul mercato e al tempo stesso di promuovere l’offerta di innovazione tecnologica.

Hit, nella nuova configurazione giuridica di ente strumentale, avrà rapporti di durata triennale con le altre fondazioni di ricerca e quelli con l’Università saranno regolati non più con accordi di programma ma con un atto di indirizzo. Inoltre, avrà il ruolo di affiancare Trentino Sviluppo nel campo della ricerca tecnologica. “Hit – ha affermato l’assessore – non vuole tarpare le ali a centri di ricerca e Università. Non si vogliono porre vincoli, ma riconoscere il ruolo centrale del trasferimento tecnologico”.

Un’impostazione che è stata duramente criticata da Sara Ferrari, neo capogruppo del Pd. L’unica soddisfazione da “madrina di Hit”, ha affermato, è che l’assessore riconosce che alla base c’era il tentativo di fare sistema nel settore della ricerca. Però il ddl, secondo l’ex assessora alla ricerca, è completamente deludente.

Si pasticcia, ha aggiunto, dicendo da una parte che Hit è un ente di ricerca, in altri passaggi del disegno di legge si afferma che è un ente di trasferimento tecnologico e che si sostituisce all’azione di Trentino Sviluppo. In un altro passaggio ancora lo si fa diventare un’impresa che può fare domanda di finanziamento sulla legge 6. Insomma, secondo Sara Ferrari, si rischia di andare incontro a una “confusione paralizzante”. Hit, ha concluso l’esponente del Pd, andava rafforzato ma con questo ddl, invece, viene snaturato.

Spinelli, rispondendo a Sara Ferrari e riconoscendole il ruolo di “madre di Hit”, ha detto che con questo ddl la missione di questo ente, finanziato in via indiretta dalla Pat attraverso i soci, viene rafforzato. Quindi il ddl non demolisce ma riforma, ha aggiunto.

Parificando Hit, che fino ad oggi non ha prodotto i risultati sperati, a tutti gli altri enti perché il trasferimento tecnologico è una componente fondamentale della ricerca. “Quindi – ha concluso Spinelli – non vedo né rischi né situazioni imbarazzanti”.

L’assessore ha affermato che la scelta di dare forza a Hit non deriva da un’analisi negativa dei risultati del sistema della ricerca trentino, ma dalla necessità di mettere a sistema i contatti di ogni ente e i modi del trasferimento tecnologico, facendo anche chiarezza dei ruoli nel settore della ricerca di soggetti come l’Azienda sanitaria e Trentino Sviluppo. “L’obiettivo – ha concluso Achille Spinelli – è quello di creare massa critica nel settore del trasferimento tecnologico”.