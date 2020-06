In arrivo le mascherine per i più piccoli

Verranno consegnate nei prossimi giorni direttamente alle famiglie interessate le mascherine che il Comune ha deciso di regalare ai suoi cittadini più piccoli.

Nelle circoscrizioni periferiche la consegna sarà curata dai vigili del fuoco volontari, mentre in città se ne occuperanno i dipendenti comunali.

Il pacco conterrà tre mascherine per ogni bambino, lavabili e riutilizzabili, che li aiuteranno ad uscire di casa in sicurezza nel prossimo periodo.

Pubblicità Pubblicità

Le mascherine sono accompagnate da una lettera che ricorda che “Anche se il periodo più difficile è alle spalle, è necessario fare ancora molta attenzione e rispettare tutte le regole suggerite dagli esperti. Tra queste, c’è la raccomandazione a indossare la mascherina fuori casa, in luoghi chiusi o affollati, per proteggere non solo noi stessi, ma anche le persone più fragili, i nonni per esempio o chi ha problemi di salute.”

Le mascherine in arrivo sono di due tipi, colorate per i bambini dai tre a cinque anni (che sono in totale 3.039), e bianche con disegni per i bambini dai sei agli undici anni (che sono invece 6.659). In totale i bambini e i ragazzi che le riceveranno sono quindi 9.698.