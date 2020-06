Dao, Ezio Gobbi nominato presidente. Nel 2019 utile di 13,5 milioni di euro

Dal bilancio 2019 emerge la potenza del Gruppo Dao che ha chiuso l’anno con un fatturato di 248 milioni di euro: il fatturato consolidato ha registrato un incremento pari al 6,4 % rispetto all’anno precedente raggiungendo i 271 milioni; mentre il fatturato della rete associata è stato di 470 milioni.

A fine 2019 i dipendenti diretti del Gruppo Dao erano 450, mentre ad oggi sono già arrivati a quota 540 a conferma del costante incremento di fatturato.

Decisamente interessante anche la redditività con l’utile che passa da 11,5 milioni di euro a 13,5 dei quali 2,2 sono attribuibili alla capogruppo Dao al netto di premi ristorni ai soci che trattandosi di una società cooperativa vengono considerati a bilancio come dei costi.

Pubblicità Pubblicità

19, 6 milioni di euro ( 18, 2 nel 2028 con un incremento pari 8,25% ) i premi, ristorni e incentivi ai nostri associati, liquidi ed immediatamente disponibili per le aziende associate.

Utili raggiunti nonostante una politica che vuole i prezzi di cessione il più competitivi possibile. Parallelamente a questi importanti dati di bilancio la nomina di Ezio Gobbi ad Amministratore: una carica alla quale non corrisponde un ruolo operativo, quanto una garanzia di equilibrio sia per tutti gli associati che per la stessa Dao.

La direzione generale di DAO è stata affidata ad Alessandro Penasa, in Dao dal 2016 e nel Gruppo dal 2004. Nel ruolo il direttore generale assumerà, oltre al presidio di indirizzo generale delle attività del Gruppo, la direzione e supervisione delle attività delle partecipate e quindi il coordinamento di una realtà, quella di Dao, che non è più una semplice azienda, per quanto grande, ma un vero e proprio Gruppo.

La direzione operativa è stata affidata a Nicola Webber, in Dao dal 2006. Nel ruolo di direttore operativo assumerà il presidio diretto delle attività di core business di Dao, quelle strettamente legate all’attività caratteristica della Cooperativa (in particolare aree commerciali e logistica) e delle società partecipate direttamente attive in tali ambiti.

L’incremento annuo è pari al 30% anche se per il 2020 molto dipenderà dall’andamento della stagione estiva.

(l.d.)