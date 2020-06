Posata la prima pietra del Centro polifunzionale di San Giacomo

A San Giacomo è stata posata la prima pietra dell’atteso centro polifunzionale che servirà le attività sportive ma anche quelle sociali e ricreative organizzate nella frazione.

Alla piccola cerimonia, organizzata sabato scorso nel rispetto delle regole di contenimento del Covid-19, hanno partecipato le autorità locali e provinciali, oltre ai rappresentanti del mondo sportivo e associativo.

Spiega l’assessore allo sport Moreno Togni: «È stata posata nelle fondamenta – e ognuno degli interventi ha dato una “cazzuolata” di cemento – una sorta di capsula del tempo con alcuni oggetti e messaggi. In primo luogo un fascicolo riportante un po’ tutta la storia di questo nascente centro, che ha cominciato a concretizzarsi nel 2009, con foto, articoli di giornale, elaborati del primo progetto e quelli del definitivo di oggi. Sull’ultima pagina del fascicolo sono riportati i nomi e le firme, rigorosamente a matita che dura nel tempo più di tutti gli altri strumenti di scrittura, degli intervenuti. C’è anche la frase riportata sul traguardo della Vasaloppet (che si svolge in Svezia ed è la più vecchia, più lunga e più grande gara di sci di fondo): “Sulle orme dei padri per la gloria dei figli”».

Erano presenti il sindaco Christian Perenzoni, l’assessore provinciale Achille Spinelli, il già citato assessore comunale Moreno Togni, il presidente del Gruppo sciatori Stefano Mazzurana, i progettisti Gian Luca Dossi e Alessio Trentini, l’impresa Covi costruzioni col rappresentante Mario Covi, Marco Zoller in rappresentanza della Fisi in quanto il presidente Mellarini non ha potuto partecipare e Maurizio Girardelli dell’omonima famiglia che è da sempre protagonista dello sviluppo di San Giacomo.

Nella capsula del tempo è stata posta anche una lettera al “fondista di domani”, da parte del Gruppo sciatori (che per primo ha proposto l’opera e poi ha spinto per la realizzazione del centro polifunzionale senza mai arrendersi) e una lettera scritta dalla famiglia Girardelli che conferma quanto sia stato un giorno importante dopo tanti anni di attesa. Ancora, è stato inserito il pezzo di uno sci e di un bastoncino a testimoniare la vocazione per lo sci di fondo della località; infine una mascherina chirurgica, a memoria di questo particolare periodo storico che ha segnato il mondo intero.

Quello in avvio è il primo lotto di lavori, che comprende la realizzazione dell’edificio polifunzionale, con servizi dedicati ai campetti sportivi – già presenti – e al centro fondo che si troveranno al piano seminterrato.

Al piano sopra, dunque al livello della strada, ci sarà un locale pluriuso che servirà sia ai bikers, sia come sede del Parco naturale locale del Baldo.

La struttura sarà anche il centro servizi di tutte le varie feste che si svolgono a San Giacomo durante l’anno. L’edificio ospiterà infine il garage per il gatto delle nevi che batte le piste da fondo. Sarà dunque un centro con funzionalità rivolte a tutte e quattro le stagioni.