“Montagne verdi”: la natura del Parco Naturale Adamello Brenta in mostra a Tuenno

Una mostra che racconta la densità di elementi del paesaggio culturale compreso nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.

Tre certificazioni UNESCO, mondi altamente biodiversi, storie di scoperta, esplorazione e dedizione, in un tassello dell’arco alpino che condensa – in piccolo – il grande mosaico della natura. Un’immersione scientifica e umanistica nel paesaggio che ci interroga: come abitanti, predatori e come custodi di ciò che abbiamo di più prezioso.

Grazie alla collaborazione tra il Parco Naturale e l’assessorato alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia guidato da Maria Teresa Giuriato, a partire da oggi, mercoledì 17 giugno, e fino al 12 luglio prossimo a Tuenno sarà possibile visitare la mostra “Montagne Verdi – la Natura in mostra”, allestita nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo.

Curatrice dell’esposizione è Roberta Bonazza con la supervisione scientifica del Parco.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA – Il percorso espositivo “Montagne verdi” rende visibili tutti gli elementi naturalistici attraverso un viaggio dalla Terra (universo geologico), passando per i prati e gli alberi (universo vegetale) fino a scoprire il misterioso mondo degli animali (universo animale).

L’uomo fa parte di tutti questi elementi, li abita, li attraversa e li usa. Per questo le storie umane saranno un filo rosso che segue l’intero percorso. La modalità allestitiva è scenografica e multimediale, con interviste agli esperti del Parco.

In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Ville d’Anaunia verrà allestita all’interno della mostra anche un’esposizione di libri e pubblicazioni in tema con gli argomenti affrontati nel percorso espositivo che potranno poi essere richiesti in prestito rivolgendosi alla Biblioteca.

ORARI E ACCESSO – La mostra è visitabile nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Per evitare assembramenti, l’accesso alla mostra è garantito contemporaneamente a un numero definito di visitatori che viene gestito da apposito personale.

L’ingresso è gratuito e non serve la prenotazione, per eventuali informazioni è possibile telefonare al Parco al numero 0465.806666.

I visitatori saranno accolti dal personale del Parco che fornirà una breve introduzione al percorso espositivo, che poi ciascuno potrà effettuare in autonomia e in sicurezza.

Dovranno essere inoltre rispettate le norme di comportamento e le disposizioni per evitare il contagio da Covid, come indossare la mascherina (salvo categorie esentate previste dai Dpcm), mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, seguire i percorsi indicati, rispettare le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale della mostra, disinfettarsi spesso le mani utilizzando i dispenser di gel igienizzante, seguire le indicazioni del personale per avere una migliore esperienza di visita, in totale sicurezza.