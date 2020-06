Cassa rurale: quanto l’assemblea viene gestita da un candidato….

A far emergere questo clamoroso caso di conflitto di interessi è la vice coordinatrice di Forza Italia Gabriella Maffioletti che spiega che il giorno 26 giugno in prima convocazione ed il 3 luglio in seconda convocazione è stata convocata l’assemblea della Cassa rurale di Trento e a farlo in veste di notaio indovinate un po’ chi stato?

Ma naturalmente il dottor Paolo Piccoli candidato alle prossime elezioni comunali nella lista della sinistra con candidato sindaco Franco Ianeselli.

Sul sito della Cassa rurale si legge che “ Il Rappresentante Designato – cioè il dott. Piccoli – è obbligato a riportare in Assemblea i voti espressi dal socio e non potrà in nessun caso esprimere voti difformi e, per le materie su cui il socio non abbia dato istruzioni di voto, non potrà esprimere alcun voto. Il Rappresentante Designato avrà obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute e trasmetterà alla Cassa unicamente le deleghe, ma non le istruzioni di voto. “

«Ora io sono certa, – spiega Gabriella Maffioletti – anzi certissima che il dott. Piccoli, professionista apprezzato, si atterrà a queste indicazioni. Ma il problema non è quello della legittimità e della correttezza. C’è un problema di opportunità politica che la Cassa rurale doveva tener presente. La responsabilità di questa singolare situazione non è tanto del dott. Piccoli, che fa il suo mestiere, ma della Cassa rurale. Questa è un’assemblea che coinvolge migliaia di elettori di Trento e lasciarla gestire ad un candidato non è forse la cosa migliore, se non altro per un discorso di par condicio. Chiedo alla Cassa rurale: fra tanti notai presenti a Trento si doveva sceglierne proprio uno che è candidato per uno schieramento politico? A parte invertite ovvero se ci fosse un notaio candidato nel centro destra a gestire l’assemblea chissà quali alte grida si sarebbero levate dalla sinistra. So già di qualche socio che, saputa la cosa, si è rifiutato di inviare la sua delega al dott. Piccoli e tanti altri lo faranno. Non mi meraviglierebbe che qualcuno poi chieda l’invalidazione dell’assemblea. Ormai la frittata è fatta, ma forse presidenza e dirigenza dovevano avere un po’ di attenzione».

Ecco cosa riporta con precisione il sito web della cassa Rurale: «Come consegnare il modulo di delega e le intenzioni di voto? Il modulo di delega e le intenzioni di voto, unitamente alla copia del documento di identità, vanno inoltrati al Rappresentante Designato tramite A/R o corriere all’indirizzo: Notaio Paolo Piccoli, Via Grazioli n. 79 38122 Trento oppure a mezzo e-mail con documento con firma elettronica all’indirizzo paolopiccoli@notaiotrento.it, o ancora tramite PEC con documento con firma elettronica all’indirizzo postacertificatanotaitrento@pec.it. Possono in alternativa essere consegnati presso la Sede e le Filiali della banca in orario di apertura sportelli e riposti, in busta chiusa ecc.»