Altopiano della Paganella: impianti di risalita, alberghi e rifugi riaprono ai turisti

Il 20 giugno 2020 gli impianti di risalita della Paganella e dell’area Pradel di Molveno riaprono al pubblico dopo la quarantena. Nello stesso weekend è prevista l’apertura di molte strutture alberghiere dell’Altopiano della Paganella, così come di esercizi pubblici e rifugi delle Dolomiti di Brenta.

L’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il nostro paese ha sicuramente danneggiato uno dei settori più importanti del PIL italiano, ovvero il turismo. Fino alla fine di aprile si registrava nella Comunità della Paganella un drastico calo del turismo estivo, ma ora la situazione è migliorata, seppur ancora incerta.

Questo è quanto segnalato nell’ultima conferenza stampa curata dall’APT Dolomiti Paganella con il presidente Michele Viola, il direttore Luca D’Angelo e con i principali Operatori Turistici della Paganella.

Molte sono le novità e i cambiamenti che gli Operatori della Paganella hanno pensato per la stagione estiva 2020, novità all’insegna della sicurezza e del benessere per il turista. Il comune denominatore sono sicuramente le attività outdoor contingentate e le prenotazioni online alle strutture ricettive e ricreative.

Quest’estate, nel mondo del turismo, il web la farà sicuramente da padrone, in quanto eviterà i contattati fisici, i passaggi promiscui, code ed assembramenti. Il cartaceo verrà abbandonato, o quasi, per dare spazio alla tecnologia QR code e alle applicazioni web, a partire dalle prenotazioni, brochure, check-in, fino alle autocertificazioni COVID 19. Non solo, la stessa Trentino Guest Card verrà distribuita in formato digitale per muoversi sui mezzi pubblici evitando contatti e passaggi di denaro.

Queste alcune delle novità, ma non mancherà sull’Altopiano della Paganella una nuova cartellonistica per chi viaggia con i mezzi pubblici e per gli spostamenti pedonali; in quest’ultimo caso verranno sistemati totem informativi per incentivare gli spostamenti a piedi all’interno dei paesi. Purtroppo molti dei grandi eventi estivi dell’Altopiano sono stati annullati, come la Dolomiti Brenta Trail, Xwarrior e la Bike days al Lago di Molveno.

Sabato 20 giugno 2020 verranno aperti gli impianti di risalita di Andalo, Fai della Paganella e dell’area Pradel di Molveno. Un’apertura che è stata anticipata nei primi weekend di giugno, come test di prova della Bike Area Dolomiti Paganella, insieme a quelle di Plan de Corones e Lenzerheide in Svizzera. Tra il prossimo weekend e l’inizio del mese di luglio 2020 vi sarà l’apertura delle strutture alberghiere, B&B, residence, ristoranti e rifugi dell’Altopiano della Paganella.

La maggior parte delle prenotazioni sono a partire dalla metà di luglio e per tutto il mese di agosto, ma molti turisti prenoteranno all’ultimo momento per valutare condizioni meteorologiche, sicurezza e ferie. Va per la meglio la vacanza di pochi giorni, ma non mancheranno vacanze lunghe, in appartamenti, per lo smart working e per una maggior sicurezza.

Come segnalato dai mass-media, il periodo di quarantena ha avuto numerosi benefici a livello ambientale e così è stato per il Lago di Molveno, le cui acque sono diventate ancora più verdi e cristalline. Ecco alcune foto del Lago di Molveno in post quarantena.