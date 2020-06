La Comunità della Val di Non e il Centro Culturale d’Anaunia presentano il volume “Val di Non a passo lento”

Recentemente è stata pubblicata la terza edizione di una monografia sulla Val di Non edita da Le Tre Venezie ed intitolata “Val di Non a passo lento”.

Le 160 pagine del volume scorrono piacevolmente, composte con testi volutamente brevi per lasciare spazio ad immagini suggestive su tutto ciò che la valle offre dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale, storico, turistico, lasciando una parentesi ai prodotti locali; questo per informare ma soprattutto emozionare il lettore.

Il titolo scelto, ‘Val di Non a passo lento’, è “Un invito ideale al lettore a percorrere la valle con il passo cadenzato degli antichi viaggiatori che si orientavano seguendo le punte dei campanili emergenti dai paesi e parlando con la gente incontrata nelle campagne e nei villaggi” come afferma Gianantonio Agosti, Presidente dell‘Associazione Anastasia, nella sua presentazione.

Dopo i successi del 2007 e del 2014, il testo è stato riproposto da diversi enti locali, e si è avvalso del coordinamento dell’Associazione Anastasia Val di Non in forza della sua profonda conoscenza della valle e della rete di relazioni intrecciate in oltre dieci anni di attività.

L’iniziativa editoriale è stata sostenuta dalle amministrazioni pubbliche locali, quali la Comunità della Val di Non e relativi Comuni, che l’hanno approvata con soddisfazione nella sua veste aggiornata e ampliata nei contenuti.

“Una pubblicazione creata dai nonesi che amano la loro terra e che vogliono farla conoscere, non solo ai suoi abitanti, ma anche a coloro che la valle non la vivono o la identificano solamente con la valle delle mele …” scrive l’Assessore alla Cultura della Comunità della Val di Non Fabrizio Borzaga nel suo saluto.

La Cassa Rurale Val di Non ha condiviso nuovamente con convinzione gli obiettivi della monografia e la sua capacità di raccontare con splendide immagini fotografiche una valle “Ricca di scorci, insediamenti, palazzi, luoghi, opere d’arte, che la rendono unica nel suo genere” come si legge nella presentazione del suo Presidente, Silvio Mucchi.

Non hanno fatto mancare il loro appoggio anche diversi altri enti pubblici e privati: Provincia Autonoma di Trento, Consorzio BIM dell’Adige, APT Val di Non, Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, Consorzio Melinda e Consorzio Trentingrana.

Copie della pubblicazione saranno distribuite gratuitamente presso Casa de Gentili a Sanzeno durante la mostra “L’Imperatrice Elisabetta dalla storia al mito”, che sarà visitabile dal 20 giugno al 30 agosto prossimi.