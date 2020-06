Accordo casse rurali – Melinda: finanziamento a tasso 0 per gli agricoltori

Grazie all’accordo siglato tra le Casse Rurali Trentine, per tramite di Cassa Centrale Banca, con i consorzi Melinda e La Trentina, gli agricoltori potranno richiedere un prestito fino a 50 mila Euro a tasso zero, restituendo il solo capitale dopo due anni di pre-ammortamento.

Melinda e La Trentina si faranno carico degli interessi. I prestiti sono finalizzati al rinnovo rinnovo degli impianti frutticoli presenti sul territorio.

Le aziende agricole socie dei consorzi, restituiranno quindi solo l’importo effettivamente ricevuto, con interessi zero, dopo due anni di pre-ammortamento, quando l’impianto entrerà effettivamente in produzione . “Con questa iniziativa – commenta il Presidente Giorgio Fracalossi – Cassa Centrale Banca conferma il suo ruolo di riferimento per il Territorio. È importante sottolineare in questa occasione, la proattività della Cassa Rurale Val di Non, che ha dato l’impulso per la stesura di questa convenzione, facendola diventare patrimonio di tutte le Casse Rurali Trentine.”

“Con lo spirito cooperativo che ci contraddistingue – evidenzia il Presidente della CR Val di Non, Silvio Mucchi – abbiamo promosso questo accordo, che interviene in modo estremamente veloce e concreto a supporto dell’ulteriore e decisa svolta verso un approccio sempre più rispettoso dell’ambiente da parte del settore agricolo della Val di Non e di tutto il Trentino.”

Con 500 mila tonnellate di mele prodotte in Trentino, pari a circa il 25% della produzione media nazionale, i Consorzi Melinda e La Trentina rappresentano 5.000 aziende agricole famigliari consorziate che coltivano globalmente circa 8.000 ettari di meleti producendo ogni anno 450.000 tonnellate di mele ed altra frutta.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera 80 banche con 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e oltre 500.000 Soci.

6,7 miliardi di fondi propri e il CET1 ratio pari al 19,7% collocano il Gruppo tra i più solidi del Paese.

In Trentino, il Gruppo annovera le 16 Casse Rurali con 310 filiali, 1.884 Collaboratori, un CET1 di 1,475 miliardi. La raccolta diretta assomma a 12,454 miliardi, la raccolta complessiva a 18,662 miliardi e gli impieghi in essere sono pari a 9,3 miliardi. I finanziamenti in essere al 31/12/2019 delle Casse Rurali Trentine al settore agricolo in provincia di Trento ammontano a 560 milioni di Euro.