Torna il mercato contadino a Cles con produttori agricoli delle Valli di Non e di Sole

Riparte il mercato contadino nell’estate clesiana.

Ogni sabato, dal 4 luglio al 12 settembre, i produttori agricoli delle Valli di Non e di Sole portano in piazza i loro prodotti.

L’intento del Comune di Cles, che gestisce la proposta in collaborazione con la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole e con la Pro Loco di Cles, è quello di valorizzare l’attività di vendita diretta dal produttore al consumatore, accorciando la filiera distributiva, nella convinzione che in questo modo si possa garantire un vantaggio economico ad entrambi i soggetti.

Il mercato contadino si svolgerà ogni sabato mattina (a esclusione di sabato 15 agosto) dalle 8 alle 12.30 all’interno del centro storico di Cles.

DOMANDE ENTRO IL 17 GIUGNO – In via eccezionale per quest’anno, il Comune di Cles valuterà la possibilità di mettere a disposizione spazi e bancarelle per tutti i richiedenti la partecipazione. A richiesta sarà anche concesso l’allacciamento elettrico.

Possono presentare domanda di partecipazione gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda sia insediata nelle Valli di Non e di Sole.

Nell’ambito del mercato contadino di Cles possono essere messi in vendita i prodotti più diversi: miele e derivati, formaggi tipici locali e burro, ortaggi, verdure e frutta anche biologica, patate, piante aromatiche, piante alpine, fiori, piccoli frutti, nonché prodotti anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione quali farine, marmellate, sciroppi e succhi, cosmetici.

Oltre alla “produzione propria” le aziende agricole potranno vendere anche e solo prodotti provenienti da aziende agricole delle Valli del Noce.

Le domande per partecipare come venditore al mercato contadino possono essere presentate entro dopodomani, mercoledì 17 giugno, preferibilmente a mezzo per all’indirizzo info@pec.comune.cles.tn.it o mail a info@comune.cles.tn.it oppure a mano previo appuntamento.