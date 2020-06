Teodora Marolo condannata a 2 anni e due mesi di carcere: caduta l’accusa di tentato omicidio

Teodora Marolo, la cinquantenne che nel luglio dello scorso anno a Pergine Valsugana venne arrestata con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della vicina (che aiutava nelle pulizie di casa) è stata condannata a 2 anni a due mesi di carcere.

Il giudice in sede di dibattimento ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni gravi rendendo quindi la posizione di Teodora Marolo meno grave.

La donna, difesa dall’avvocato Angelica Domenichelli, era stata accusata anche di altri furti avvenuti dal 2016 al 2018. Le verifiche dei carabinieri nei negozi che acquistano oro avevano portato alla scoperta per un totale di 50 mila euro.

Per questo reato è stata condannata per tutti i furti eccetto uno. È stata inoltre ritenuta colpevole di auto riciclaggio per avere venduto la merce rubata ad un negozio Compro oro della città.

Come si ricorda l’anziana era sarà trovata dai primi soccorritori intervenuti in gravissimo pericolo di vita, riversa a terra prona, sfigurata in volto per lo schianto col pavimento, incosciente e priva di respirazione autonoma.

Fin da subito i sospetti erano caduti su Teodora Marolo che nel tentativo di evitare che l’anziana potesse denunciarla del furto dentro la sua casa visto che era stata riconosciuta aveva tentato di ucciderla.

L’avvocato della difesa è riuscita a dimostrare che non c’è stata nessuna volontà di uccidere da parte della donna e che il referto medico di «soli» 10 giorni conferma che l’anziana aggredita non è mai stata in pericolo di vita.

Teodora Marolo dal momento dell’arresto si trova ai domiciliari presso la casa di un parente e sta compiendo un percorso con il Serd per combattere la ludopatia.

