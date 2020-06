Malga Mezavia risistemata dopo i danneggiamenti

A distanza di un paio di settimane dagli atti vandalici che avevano danneggiato la Malga Mezavia, l’Asuc di Baselga di Bondone ha provveduto alla risistemazione del fabbricato e del suo contenuto.

Diretto, quanto molto chiaro il comunicato diffuso dal’Asuc: “Si ricorda che nessuno – se non autorizzato dall’amministrazione separata dell’uso civico – può accedere agli immobili, se non incorrendo in una denuncia per danneggiamenti e violazione di proprietà. E questo vale per tutti: esploratori, sfaccendati, alternativi, locali e esteri, adoratori della natura e quant’altro. E i riferimenti non sono per nulla casuali…. “

Vuol dire che si conoscono i nomi dei vandali? Può essere perché la zona è video sorvegliata e già dopo una settimana, l’Asuc aveva concesso altrettanti giorni ai distruttori anonimi per mettersi in contatto, in caso contrario sarebbe scattata la denuncia.

Pubblicità Pubblicità

Cosa sia esattamente successo non si sa, però l’Asuc di Baselga di Bondone lancia un messaggio decisamente mirato e quasi personalizzato.

Come ci ricorda il 2 giugno ignoti (ma forse no) si era divertito a svuotarla di tutto il suo contenuto la struttura commettendo un atto che chiamare «paranoico» è dir poco.

Ovviamente il colpo è stato affondato all’imbrunire quando c’era la certezza che la zona non fosse frequentata.

Nell‘articolo pubblicato ci eravamo chiesti quali fossero i «fenomeni» che avevano messo a segno la bravata e che soddisfazione si può trovare nello svuotare una malga, accatastando all’esterno il suo contenuto. Una domanda che probabilmente rimarrà senza risposta alcuna.