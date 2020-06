Lago di Caldonazzo: 19 enne accusa un malore e finisce sott’acqua. E’ in gravi condizioni.

Ieri pomeriggio un giovane di 19 anni, L.F., residente a Roncogno ma originario del Marocco si è concesso un bagno nel lago di Caldonazzo insieme a due suoi cugini.

I tre ragazzi sono in Trentino da circa un anno e svolgono dei lavori stagionali nella raccolta della frutta. Nella spiaggia fra Valcanover e Ciolda i tre hanno deciso di buttarsi in acqua per fare una nuotata, ma a circa una decina di metri dalla riva il 19 enne ha accusato un malore, probabilmente una congestione, ed è scomparso sott’acqua.

I suoi cugini hanno provato a cercarlo ma senza risultati e si sono diretti immediatamente sulla riva dove hanno lanciato l’allarme con il telefono in una signora. Nel frattempo alcuni bagnanti si sono tuffati in acqua nel tentativo di recuperare il giovane.

Pubblicità Pubblicità

Sono intervenuti subito anche i bagnini di Spiagge Sicure a bordo di un gommone. All’interno erano presenti tre bagnini e un maestro di sub ed esperto di salvataggio, Silvio Battaini, che ha deciso di svolgere la ricerca in apnea, senza bombole. Non c’era più tempo. Al quarto tentativo ha individuato il 19 enne a una profondità di nove metri.

Il giovane è rimasto sott’acqua per circa venti minuti. E’ stato poi messo sul gommone e riportato sulla spiaggia dove ad attenderlo era presente l’ambulanza con i sanitari. E’ stato riportato in vita con un massaggio cardiaco, ma le sue condizioni sono rimaste comunque subito gravissime.

E’ stato poi trasferito all’ospedale Santa Chiara dove lotta ora fra la vita e la morte. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Pergine e i carabinieri della stazione di Borgo.