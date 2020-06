Istat: disoccupazione al 5,8% in Trentino nel primo trimestre 2020

Nonostante pandemia e look down la disoccupazione in Trentino resta stabile: 5,8 nel primo trimestre del 2019 e 5,1 nello stesso periodo di quest’anno.

Si tratta di uno dei dati rilevati da Istat su un mercato del lavoro che non ha ancora subito l’effetto negativo dell’emergenza sanitaria e che nel mese di marzo non è stato possibile aggiornare la lista dei disoccupati.

Fatte queste considerazioni, c’è da dire che i disoccupati del primo trimestre di quest’anno erano 13 mila, duemila in meno rispetto al 2019 dei quali 8 mila uomini e 5 mila donne.

A causa del Covid 19, le statistiche del primo trimestre 2020 presentano ben poche certezze, ma al di la di questo possiamo dire che il 67,1 % delle persone in età lavorativa è occupata, contro il 68,5% del 2019.

Gli occupati in totale sono 236 mila, 3 mila in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il punto di vista di Cgil, Csl e Uil: “Il dato allarmante è il crollo che si registra sul fronte degli occupati e degli attivi, crollo che trova peraltro conferma nei dati amministrativi elaborati da Agenzia del Lavoro”.

A preoccupare è anche la dinamica negativa del tasso di attività. La fotografia scattata dall’Istat segnala infatti un aumento delle persone sfiduciate, che non cercano lavoro in modo attivo.

Cala, infatti, il tasso di attività dal 72.3% al 70.8% e parallelamente cresce il tasso di inattività dal 27.7% al 29.2%.

E’ evidente che a marzo, in pieno lockdown, chi ha perso il lavoro o non ne aveva uno, non poteva in alcun modo attivarsi per cercarlo e quindi viene registrato dall’Istat come inattivo e non come disoccupato in quanto per rientrare in quest’ultima definizione bisogna dichiarare di aver cercato attivamente un’occupazione.

“I dati sull’andamento del mercato del lavoro così come l’andamento delle richieste di accesso alla cassa integrazione impongono di intervenire tempestivamente sul fronte dell’occupazione con un piano straordinario di investimenti pubblici e privati. E’ questa la strada maestra da una parte per contenere l’emorragia di posti di lavoro, dall’altra per sostenere la ripartenza e l’innovazione del nostro sistema produttivo”.