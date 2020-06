Cattura da record nelle acque di Santa Giustina: pescata una trota lunga 70 centimetri

È stata una pesca fortunata quella di sabato per Simone Comparetto, che nelle acque di Santa Giustina è riuscito a catturare una trota marmorata di 70 centimetri.

Per la sua pesca da record nel lago artificiale nel cuore della Val di Non, nelle acque che fanno parte dell’Associazione Pescatori Val di Non, Comparetto ha utilizzato una grossa esca viva.

Una cattura da far invidia a tanti pescatori trentini. Ma, come sottolineato dal presidente dell’associazione Marco Vender, non sono rare pesche di questo calibro in Val di Non. Basta fare un permesso giornaliero presso i rivenditori autorizzati e anche altri pescatori possono avventurarsi in catture di questo livello.

