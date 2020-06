Tragedia in Sardegna, muore Mariano Manias cuoco della val di Fassa

Aveva compiuto 40 anni il 18 maggio Mariano Manias e faceva il cuoco in val di Fassa dove risiedeva da tempo: è lui la vittima di un incidente avvenuto alle porte di Perdasdefogu.

Aveva deciso di passare alcuni giorni di vacanza nella sua terra prima di tornare al lavoro.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un amico di 49 anni.

La fiat Strada per cause ancora da accertare, ha sbandato e poi si è ribaltato sulla carreggiata. Morto sul colpo il conducente, in gravi condizioni un passeggero.

Il ferito grave, Mario Lai, 49 anni anche lui di Perdasdefogu, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Jerzu per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del Fiorino che si è ribaltato uscendo dalla carreggiata e schiacciando i due passeggeri all’interno.

Sul suo profilo di facebook sono cominciati i messaggi di cordoglio che arrivano da tutta Italia.

«Sono sempre i migliori ad andarsene, Brigata paracadutisti folgore per sempre» – scrive l’amico Fabio.

«Hey tu… Grazie – scrive invece Luana – Mi hai regalato la cosa più importante e più bella della mia vita. È vero che la vita da e la vita toglie. Ma non si può andare via così! Non ti dovevi permettere! Non sei stato sempre un grande esempio ma il cuore tu ne avevi come pochi! Adesso però da su guarda e veglia su tuo figlio perché altrimenti giuro che vengo su soltanto per prenderti a sberle, e sai che sono capace. Buon viaggio, e non fare chiasso anche lassù»