Morte Federico Russo: terza tragedia della droga nel 2020 in Trentino. Tossicodipendenza, un fenomeno ormai inarrestabile

Federico Russo di 32 anni, è stato trovato ieri mattina senza vita all’interno della sua auto. Il ragazzo si era recato con la sua Citroen C3 nella zona industriale poco distante dal centro commerciale Shop Center Valsugana.

Erano circa le 8 di mattina quando un uomo che stava percorrendo la zona per la sua corsetta mattutina ha notato l’auto in sosta in posizione defilata e con il giovane all’interno che non dava segni di vita.

L’uomo ha subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i sanitari, le Forze dell’ordine e i vigili del fuoco volontari di Pergine. Ormai non c’era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri hanno esaminato l’interno dell’auto e gli elementi trovati, posti sotto sequestro, hanno fornito una prova inequivocabile del fatto che il 32 enne sia morto per un’overdose di eroina.

Il giovane era cresciuto a Trento nel quartiere Cristo Re e da qualche anno si era trasferito a Pergine. E’ probabile che abbia raggiunto la zona per iniettarsi la dose di eroina che si è poi rivelata fatale.

L’uomo aveva già un passato da tossicodipendente all’età di vent’anni, ma sembrava che ormai fosse solo un lontano ricordo.

Tre anni fa era diventato padre di una bambina e aveva trovato un lavoro come dipendente presso un supermercato della zona. Tutta questa serenità non è però bastata a impedire che il giovane ritornasse nel vortice dell’eroina.

Gli agenti sono ora al lavoro per individuare chi gli abbia fornito l’ultima dose. Il corpo è stato nel frattempo trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Pergine e dopo aver disposto l’autopsia sarà possibile fissare la data del funerale.

Le persone che lo conoscevano lo ricordano come un ragazzo premuroso e sensibile, che negli ultimi anni era deciso a tagliare per sempre i ponti con il passato dedicandosi al lavoro e alla famiglia.

In questo 2020 sono finora tre le vittime della droga in Trentino. Circa un mese fa un uomo di 52 anni era stato trovato senza vita nel suo appartamento a Trento nord (qui l’articolo). Accanto a lui era presente una siringa con dei residui di sostanza stupefacente.

A fine febbraio invece a farne le spese era stato un ragazzo ventenne trovato morto nella Colonia Miralago a Riva del Garda (qui l’articolo). Il corpo era riverso senza vita su un materasso e accanto a lui era presente una siringa, della carta stagnola e dei residui di polvere bianca.

Purtroppo in aiuto non arrivano nemmeno i dati forniti dal Serd che confermano un centinaio di nuovi casi in Trentino ogni anno.

Questo dimostra come la radiografia del fenomeno stia diventando sempre più grave e come ad avvicinarsi alla droga sia sempre di più la fascia dei giovanissimi

Ad oggi sono circa 1.500 le persone in carico al servizio, ma certo la stima del fenomeno è ben più grave nei termini numerici.

Alcuni sono seguiti da anni e per la quasi totalità si tratta di cittadini italiani il 30% disoccupati, i laureati sono rarissimi e il 14% è sposato. Sono ancora molte le persone sopra i 40 anni che fanno uso di droga da svariati anni.

(l.d.)