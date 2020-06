Intervento lungo il sentiero Costanzi (Dolomiti di Brenta): due escursioniste recuperate illese

Si è concluso verso le 20.45 di ieri sera un complesso intervento per il recupero di due escursioniste, illese, lungo il sentiero Costanzi (Dolomiti di Brenta).

Le due donne si trovavano nei pressi di cima Sassara a una quota di circa 2.850 m.s.l.m. quando una di loro è scivolata sulla neve.

In difficoltà nel proseguire per lo spavento, e anche a causa della nebbia fitta presente in quota, hanno preferito chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 17.20.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero.

A causa della nebbia, l’elicottero non ha potuto raggiungere le due persone in difficoltà. Un operatore della Stazione di Madonna di Campiglio, a disposizione in piazzola, è stato recuperato a bordo del velivolo e fatto sbarcare al di sotto del limite della nebbia sul Gran de Formenton insieme al Tecnico di Elisoccorso.

Da lì i due soccorritori hanno proseguito a piedi per circa un’ora e mezza fino a raggiungere le due escursioniste.

Grazie a una finestra di bel tempo, l’elicottero è poi riuscito ad alzarsi in volo e a recuperare le due escursioniste e i soccorritori. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

