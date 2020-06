I test sierologici potranno essere effettuati dal proprio medico di base

La Cisl Medici, con un comunicato firmato dal segretario provinciale dottor Nicola Paoli, ha affermato ieri che d’ora in poi sarà possibile effettuare il test sierologico presso il proprio medico di famiglia, solo se quest’ultimo aderisca all’iniziativa.

Le condizioni e le modalità del test verranno stabilite dal medico di base e sarà lui stesso che dovrà procedere anche all’acquisto.

Il test sierologico è utile per verificare se si abbiano avuto contatti con il virus e se si abbia sviluppato una sorta di “immunità”.

Pubblicità Pubblicità

Su quest’ultimo punto però le autorità sanitarie affermano che non c’è la certezza assoluta che le persone entrate a contatto con il Covid-19 siano poi effettivamente immuni.

Molti ordini dei Medici nazionali hanno messo in guardia su questo tema: “Questi test sierologici non sono validati dalla comunità scientifica, non solo perché non c’è un metodo standardizzato, ma anche perché questo virus è nuovo e quindi la risposta anticorpale non è nota”

Gli ordine dei medici riprendono in concreto la posizione del ministero della sanità dove viene chiaramente riportato che «pensare di fornire patenti di immunità alle persone sulla base dell’esito dei prelievi di sangue finalizzati a trovare gli anticorpi non è ancora attualmente sostenuto da dati univoci. Si possono verificare infatti falsi negativi o falsi positivi. Ciò potrebbe indurre un errato senso di sicurezza inducendo i cittadini a non rispettare le regole di isolamento. Questi test non hanno alcun valore a scopo diagnostico, hanno per ora, un qualche valore solo in campo epidemiologico.»

Se il test sierologico dovesse dare esito positivo il medico di base è autorizzato dall’Azienda Sanitaria a procedere con la richiesta pubblica per il tampone rinofaringeo aziendale. Sarà quindi possibile stabilire se la persona sia contagiosa oppure no.

Il dottor Nicola Paoli si è così espresso: «Corre l’obbligo ringraziare di questo primo segnale importante di integrazione ospedale-territorio in tempi di post Covid19, innanzitutto l’Assessore Stefania Segnana ed i suoi più stretti collaboratori del Dipartimento della Salute, per avere accolto la nostra richiesta ed essere intervenuta sulla Azienda sanitaria in tal senso, con un potenziamento dell’offerta sanitaria. Sviluppo che si è tradotto in un solido sistema di accertamento diagnostico ed un rafforzamento della rete dei servizi territoriali con una implementazione del monitoraggio e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei fragili e delle patologie croniche. Come Medicina generale ritenevamo e riteniamo che l’obiettivo che spetta al territorio è di intercettare immediatamente i casi ed iniziarne la cura prima che si aggravino e prima che i casi rilevati richiedano quei ricoveri in terapia intensiva di cui siamo stati tutti spettatori nel mese di marzo ed aprile. Ma anche fotografare lo stato immunitario dell’intera popolazione trentina che afferisce ai nostri studi, aiutando epidemiologicamente le nostre cure primarie».

Pubblicità Pubblicità