Continua la lenta agonia dei cartacei del Trentino: nuovo crollo de L’Adige (-15%)

Continua la lenta agonia della carta stampata. Lo confermano i dati diffusi da ADS notizie

I dati di aprile 2020 testimoniano ancora una volta l’emorragia dei quotidiani italiani ed in particolare quelli della provincia autonoma di Trento.

Prendiamo in esame i dati di aprile 2020: L’Adige nel mese in esame rispetto all’anno scorso perde 1.528 copie attestandosi a 8.999 contro le 10.527 dello stesso mese del 2019

Un’ ulteriore crollo di quasi il 15%.

Anche nel mese di Marzo 2020 per il quotidiano di Faustini non era andata bene: dalle 10.615 copie vendute l’anno scorso è precipitato a 9.296 copie vendute in marzo confermando lo stesso trend in grave perdita.

Passiamo ora all’altro quotidiano trentino per eccellenza, il Trentino Alto Adige che è diffuso anche in Alto Adige dove vende circa il 75% delle copie.

In Aprile 2020 dalle 7.874 scende a 7.663 copie vendute nello stesso mese dell’anno scorso mentre a marzo 2019 aveva venduto 8.234 che sono crollare a 7.538 nel marzo del 2020.

Anche qui il trend è in difetto è sempre di oltre il 10% per un quotidiano che ormai nella provincia di Trento sta scomparendo in termine di copie vendute che si aggira ormai al di sotto delle 2.000 giornaliere.

Se pensiamo che nel 2008 l‘Adige vendeva circa 19 mila copie al giorno e il Trentino Alto Adige quasi 20 mila suddivise in circa 10 mila in Trentino e 18 mila in provincia di Bolzano viene evidenziata una perdita di oltre il 50% delle copie vendute. (sotto abbiamo riportato un esempio prendendo in esame un mese)

In generale in Italia negli ultimi mesi il calo è attestato in un meno 22%. Dato tragico e determinato in parte dai giornali del Sud, come da tempo, e dai tre quotidiani sportivi che hanno persone nell’ultimo periodo oltre il 50 % della tiratura visto lo stop dello sport.

Tiene loro compagnia l’Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani. Il calo nel suo caso è del 30% e potrebbe spiegarsi con la prolungata chiusura delle chiese.

Il lumino in fondo al tunnel, invece, lo fa vedere bene un bel numero di testate, in tutto 21, che per la prima volta da anni presentano il segno più nel confronto col mese omologo dell’anno precedente. Ma meglio non cantare vittoria.

Questo al contrario dei nostri due giornali provinciali che continuano ormai da anni con il segno meno.

Sotto i dati dei due giornali provinciali nei mesi di marzo / aprile 2020