Al via l’intervento di riqualificazione del Magnete fra dubbi e mancanze

Inizieranno il prossimo 22 giugno i lavori per la realizzazione del Parco del Magnete che si svilupperà su una superficie di 3500 metri quadrati divisi in quattro aiole per una spesa totale di 300 mila euro.

Si tratta del primo importante intervento di riqualificazione di un’area che l’amministrazione comunale aveva lasciato al degrado.

Quelle collinette costruite con materiale di riporto a nord dei fabbricati erano diventate simbolo dell’abbandono di un quartiere che sarebbe dovuto essere modello di edilizia popolare.

Pubblicità Pubblicità

Oggi quel polmone verde non darà solo respiro al Magnete, ma sarà anche un punto di raccordo per le ciclabili di Trento Nord, uno snodo attraverso il quale raggiungere la stazione stazione ferroviaria e la Trento – Malè o Via Franceschini a Nord.

Al suo interno sarà costruito anche un campo di pallavolo, mentre nell’aiuola centrale ci sarà spazio per una serie di giochi per bambini collegati tra loro da percorsi in porfido allestiti con cerchi colorati e circondati da vegetazione.

Al momento non è previsto l’impianto di illuminazione, ma saranno comunque predisposte le canalizzazioni e pozzetti e nemmeno quell’area cani chiesta dai residenti.

Nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana, queste due mancanze sono decisamente pesanti perché rischiano di compromettere la qualità dell’intervento. Sperabile che si possa porre rimedio in corso d’opera.

(c.c.)

Pubblicità Pubblicità